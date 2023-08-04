Kia назвала дату премьеры обновленного седана K3 — Finance.ua

Kia назвала дату премьеры обновленного седана K3 Сегодня 22:01 — Фондовый рынок

Kia назвала дату премьеры обновленного седана K3

Корейская компания Kia готовит к выходу новый Kia K3. Его мировая премьера состоится в столице Мексики Мехико 8 августа в 20:00 по местному времени.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе корейского производителя.

Презентация Kia K3 в Мексике будет приурочена к празднованию 8-й годовщины Kia в регионе. Новый седан, по словам производителя, сочетает в себе утонченный дизайн и просторный салон и привлечет внимание покупателей из высшего сегмента.

Характеристики нового Kia K3 пока засекречены.

Kia K3 он же Kia Cerato — это компактные автомобили, производимые концерном Kia с 2004 года.

Ранее сообщалось, что Kia серьезно обновит кроссовер Sorento. В моторной гамме, скорее всего, останутся 2,5-литровые бензиновые «четверки» мощностью 182−285 л.с., 3,5-литровый «атмосферник» V6 на 272 л.с., 202-сильный дизельный двигатель Smartstream 2,2 литра и гибридные силовые установки на базе 1,6-литрового бензинового турбомотора T-GDI мощностью 230−265 лошадиных сил.

MMR По материалам:

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