КГГА сообщили, планируют ли в Киеве изменения относительно начала отопительного сезона — Finance.ua
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КГГА сообщили, планируют ли в Киеве изменения относительно начала отопительного сезона

Энергетика
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В столице на сегодняшний день не планируют никаких изменений относительно начала отопительного сезона.
Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
В КГГА напомнили, что 7 октября начали подключать к теплу учреждения социальной сферы — больницы, школы, сады и другие учреждения сферы — по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений.
«На сегодняшний день мы не планируем никаких изменений в графике. Пока что подключение отопления происходит исключительно по заявкам руководителей учреждений социальной сферы. Относительно всех других (бытовых потребителей) мы обязательно будем учитывать погодные условия и будем информировать киевлян о подключении к центральному отоплению», — рассказал Кличко.
При этом он порекомендовал киевлянам подготовиться к отопительному сезону, в частности утеплить окна в домах и подъездах, приобрести теплые вещи.
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«Лучше перестраховаться и подготовиться. Теплые вещи не будут лишними этой зимой. Мы должны просчитать разное развитие событий, потому что российские варвары пытаются разрушить критическую инфраструктуру украинских городов и поселков», — резюмировал мэр Киева.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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