КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону — Finance.ua

КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону Сегодня 19:45 — Энергетика

В преддверии отопительного сезона киевлянам следует выполнить определенные рекомендации, которые помогут утеплить дом.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, в рамках подготовки к зиме в Киеве:

заменили около 26 километров аварийных тепловых сетей;

ликвидировали более 2,1 тысячи повреждений, которые могли бы произойти зимой;

увеличили количество аварийных бригад в городе;

закупили дополнительные генераторы, а предприятия теплоснабжения накопили требуемый объем резервного топлива.

«К жильцам тоже большая просьба — выполнить простые, но действенные меры на уровне своей квартиры: утеплить окна и балконы, заклеить щели и проверить счетчики, чтобы иметь возможность регулировать потребление», — добавляет Пантелеев.

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