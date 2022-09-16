КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону — Finance.ua

КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону
В преддверии отопительного сезона киевлянам следует выполнить определенные рекомендации, которые помогут утеплить дом.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, в рамках подготовки к зиме в Киеве:
- заменили около 26 километров аварийных тепловых сетей;
- ликвидировали более 2,1 тысячи повреждений, которые могли бы произойти зимой;
- увеличили количество аварийных бригад в городе;
- закупили дополнительные генераторы, а предприятия теплоснабжения накопили требуемый объем резервного топлива.
«К жильцам тоже большая просьба — выполнить простые, но действенные меры на уровне своей квартиры: утеплить окна и балконы, заклеить щели и проверить счетчики, чтобы иметь возможность регулировать потребление», — добавляет Пантелеев.
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