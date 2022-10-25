Кэти Вуд спрогнозировала рост капитализации BTC до $4,5 трлн — Finance.ua
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Кэти Вуд спрогнозировала рост капитализации BTC до $4,5 трлн

Финтех и Карты
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Кэти Вуд спрогнозировала рост капитализации BTC до $4,5 трлн
Кэти Вуд спрогнозировала рост капитализации BTC до $4,5 трлн
Глава управляющей компании ARK Invest Кэти Вуд в интервью Питеру Маккормаку в рамках подкаста What Bitcoin Did рассказала о своих ожиданиях относительно капитализации первой криптовалюты.
Она спрогнозировала рост показателя до $4,5 трлн, когда Bitcoin торговался на уровне $250. Именно тогда Вуд попросила известного экономиста Артура Лаффера изучить white paper цифрового золота.
CEO ARK Invest интересовали перспективы Bitcoin как расчетной единицы, средства сохранения стоимости и обращения. Лаффер положительно отозвался о первой криптовалюте.
«Я искал это с тех пор, как мы отказались от золотого стандарта. Bitcoin — основанная на правилах денежная система», — заявил он.
Лаффер также сравнил перспективы капитализации цифрового золота с размером монетарной базы США.
Вуд добавила, что именно этот разговор побудил ее немедленно инвестировать более $100 000 в Bitcoin, что по курсу $250 равнялось 400 BTC (более $7,7 млн на момент написания).
Ранее Bitcoin-максималист и основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор спрогнозировал новый исторический максимум цены первой криптовалюты в ближайшие четыре года.
Напомним, в октябре инвестор и звезда телевизионного шоу Shark Tank Кевин О’Лири заявил, что котировки цифрового золота возобновят рост после принятия законопроекта о регулировании стейблкоинов.

Криптовалюты: быстрые деньги или стабильный доход на будущее?

По материалам:
Forklog
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