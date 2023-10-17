Кем работать в госсекторе: 10 горячих вакансий — Finance.ua

Кем работать в госсекторе: 10 горячих вакансий Сегодня 15:01 — Личные финансы

Кем работать в госсекторе: 10 горячих вакансий

Столица, несокрушимые Харьков и Одесса, Сумы, Львов, Луцк — государственные учреждения в этих и других городах Украины приглашают на работу. robota.ua подготовила десятку вакансий в данной сфере.

Специалист по обучению публичных служащих (эксперт по антикоррупции) в Национальное агентство по предотвращению коррупции

📍 Киев

На государственную службу ищут специалиста, который будет выявлять и формировать запросы на обучение; разрабатывать план-график проведения учебных мероприятий; разрабатывать учебные программы, курсы, тренинги, вебинары по антикоррупционному законодательству; готовить методические, разъяснительные материалы для обучения; вести коммуникацию с партнерами по разработке учебных продуктов для публичных служащих; исследовать тенденции и учебные материалы по теме антикоррупции и развития добросовестности.

Срок приема резюме — до 27 октября 2023 года.

Военнослужащий, офицер-психолог в Вооруженные Силы Украины

📍Харьков

Военная часть в Харьковском регионе приглашает на службу. Наличие соответствующего образования и стаж работы не менее 3 лет являются обязательными. Также важны: готовность к военной службе, высокая физическая и психологическая устойчивость, опыт работы с разными категориями людей.

Бизнес-тренер/менеджер по обучению персонала в «Леса Украины»

📍Киев

Государственное предприятие, отвечающее за охрану, защиту, лесоразведение, лесовосстановление, объявляет конкурс на замещение должности. Пожелания кандидатам: высшее образование (психология, менеджмент, управление персоналом); сертификация в области тренинга; опыт работы в проведении тренингов от 3-х лет для мидл-специалистов и менеджеров; знание инструментов и ресурсов для обучения; знание законодательной и нормативной базы по обучению на предприятии; уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Teams); умение работать с аудиторией, интересно и структурированно доносить информацию.

Специалист отдела координации и аналитической работы по вопросам размещения ВПЛ в Одесском областном центре занятости

📍Одесса

На госслужбу ищут специалистов с высшим образованием; опыт работы на государственной службе или в органах местного самоуправления; которые свободно владеют украинским языком, знают ПК и офисные программы. У будущих работников есть возможность пройти обучение на рабочем месте.

Главный специалист отдела дистанционного обучения и разработки электронных курсов в «Укрзализныця»

📍Киев

Национальный перевозчик грузов и пассажиров приглашает стать частью команды. Шансы получить работу есть у кандидатов, владеющих: MS Office (Word, Excel, PowerPoint); Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; Moodle LMS, Rise 360, Storyline 360; желательное владение: Adobe After Effects; Adobe Premiere Pro; имеют полное высшее образование; опыт работы по направлению от 2-х лет; свободно владеют украинским языком; владение английским приветствуется.

Ведущий специалист отдела государственного контроля за использованием и охраной земель в Управлении персоналом Львовского городского совета

📍Львов

Требования к будущим работникам: высшее юридическое образование/образование в сфере землеустройства — не ниже степени бакалавра; свободное владение украинским; стаж профессиональной деятельности в сфере землеустройства, права, органах местного самоуправления, осуществляющих государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности — не менее 1 года (будет преимуществом); опыт работы по топографо-геодезической и картографической деятельности в сфере землеустройства и/или геодезии, владение навыками работы с ГИС-программами (Digitals, ArcGIS) будет преимуществом.

Юрист/экономист Управления лицензирования финансовых компаний в Национальный банк Украины

📍Киев

и т. п. ). Ожидания от кандидатов: опыт работы от 1-го до 3-х лет в финансовых учреждениях. Желательные функциональные обязанности: подготовка пакетов документов для включения компаний в Государственный реестр финансовых учреждений и выдачи лицензий; подготовка пакетов документов по структурам собственности финансовых компаний (дальнейшее внесение изменений); корпоративная работа (внесение изменений и дополнений в учредительные документы, составление протоколов общего собрания участников и наблюдательного совета, подготовка документов, для согласования существенного участия в финансовом учреждении).

Полицейский в Патрульную полицию Украины

📍Сумы

На что может рассчитывать будущий работник: возможности роста и развития; обучающий курс продолжительностью 6 месяцев; заработная плата — от 18 600 грн; дополнительное вознаграждение в размере до 30 000 грн на период действия военного положения; ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 дней; бесплатное медицинское обслуживание полицейского и членов его семьи; бесплатное медицинское обеспечение в учреждениях здравоохранения любой формы собственности; компенсация 75% стоимости санаторно-курортного лечения и отдыха для полицейского и 50% для членов его семьи; гарантированная финансовая помощь при повреждении здоровья во время несения службы; возможность получения высшего образования в ведомственных учебных заведениях по государственному заказу.

Инспектор ГШР в Департамент муниципального караула Луцкого городского совета

📍Луцк

Госучреждение приглашает на стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. Что будет входить в обязанности: контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере благоустройства и правил благоустройства города Луцка; организация проведения профилактических мероприятий, направленных на устранение административных правонарушений, предотвращение совершения административных правонарушений; информирование и предоставление разъяснения жителям и гостям города по вопросам, отнесенным к сфере влияния департамента; контроль соблюдения общественного порядка на территории города; ликвидация стихийных рынков, незаконная торговля; контроль за правилами дорожного движения и вынесение постановлений.

Главный специалист отдела надзора за соблюдением регуляторных требований (комплаенс) в «Ощадбанке»

📍Киев

и т. д. Банк приглашает в команду. На что обращает внимание работодатель: высшее образование в области экономики, менеджмента (управления) или права; опыт работы по направлениям комплаенса, внутренний аудит, в сфере контроля, ревизий, банковского надзора

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