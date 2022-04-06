Казино, сауна и вертолетная площадка: виртуальную мегаяхту продают за $400 млн — Finance.ua
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Казино, сауна и вертолетная площадка: виртуальную мегаяхту продают за $400 млн

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Казино, сауна и вертолетная площадка: виртуальную мегаяхту продают за $400 млнКазино, сауна и вертолетная площадка: виртуальную мегаяхту продают за $400 млн, cyberyachts.com
Компания CyberYachts, известная своими элитными виртуальными яхтами, собирается побить собственный рекорд и выставила на продажу судно за $400 млн. Несмотря на такую ​​солидную стоимость, владеть яхтой можно будет только в метавселенной.
Как сообщили на сайте компании, яхта Indah (в переводе с индонезийского — «красавица») — это 120-метровое судно, спроектированное известным дизайнером яхт Лукашем Опалински. Заплатить за такое судно можно Bitcoin, Ethereum (ETH) или Bitcoin Latinum (LTNM).
«Страсть к нахождению на воде — именно то, что побуждает меня создавать необычные суда, разработанные для установки новых отраслевых стандартов и нового измерения опыта яхтинга», — говорит дизайнер. Он утверждает, что стремился добиться гармонии между формой и функциональностью.
Indah отличается революционным дизайном и имеет казино, тренажерный зал, сауну, вертолетную площадку и 12 оборудованных кают, которые могут вместить 24 гостя. Максимальная скорость яхты — 24 узла, а дальность хода — 7 тыс. морских миль.
«Посетить» такую ​​яхту можно будет во время VIP-ивентов или онлайн-игр в метавселенной, созданной Cyber ​​Yachts. Допускается, что проект привлечет интерес со стороны знаменитостей — им будет предоставлена ​​возможность путешествий по островам и посещение множества различных игровых площадок.
Cyber ​​Yachts хорошо известна на рынке невзаимозаменяемых токенов (NFT). Согласно прогнозу американского инвестиционного банка Jeffries, к 2027 году капитализация этого рынка удвоится до $16 млрд, а к 2050-му он вырастет до $80 млрд.
В то же время эксперты инвестиционных банков Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что у рынка метавселенных есть потенциал возрасти до $8 трлн. В качестве перспективного бизнес-концепта метавселенная рассматривает и Bank of America — стратеги банка отметили, что этому способствует распространение криптовалют в мире.
По материалам: Обозреватель
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