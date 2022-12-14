Каждый восьмой безналичный доллар в Украине покупается через Укрэксимбанк — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Каждый восьмой безналичный доллар в Украине покупается через Укрэксимбанк Сегодня 23:51 — Фондовый рынок

Путь к лидерству на валютном рынке. История великой трансформации Укрэксимбанка.

В 2020 году менеджмент Укрэксимбанк а поставил себе амбициозную цель максимизировать эффективность в сегменте корпоративного банкинга. Укрэксимбанк исторически ориентируется на бизнес-клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, большая часть из которых — компании государственного сектора.

Так, в Укрэксиме началась большая трансформация казначейского направления.

Ожидания наших клиентов были сверхвысоки, а уровень услуг, которые они привыкли получать от корпоративных банков в Украине и мире, — это самый высокий мировой стандарт.

Конкурентные преимущества Укрэксим нашел в скорости расчетов по валютным операциям, индивидуальному ценообразованию и предоставлению клиентам доступа к высококачественной аналитике.

2 шага к лидерству по операциям на валютном рынке Украины

Трансформация казначейского бизнеса Укрэксимбанка стала возможной благодаря полному обновлению торговой инфраструктуры и построению мощного сейлз-деска.

Обновленная торговая инфраструктура

Главным внутренним изменением явилась реструктуризация торговой инфраструктуры. Укрэксимбанк оказался первым в Украине, кто интегрировал посттрейдинговую систему Deal Tracker As a Service от Refinitiv. Кроме того, мы внедрили систему управленческого учета эффективности сделок, создали унифицированную базу данных по всем FX операциям клиентов Банка и наладили контакт с внутренними клиентами банка.

Мощный сейлз-деск

Среди внешних изменений — создание проактивного сейлз-деска, расширение продуктового ряда, а также доступ к высококачественной аналитике финансовых рынков для клиентов банка.

Сотни форвард и своп сделок

Уже летом 2021 года Укрэксимбанк запустил операции форвард и своп, и с тех пор было заключено несколько сотен сделок с десятками клиентов как существующих, так и только что привлеченных. Банк предлагает своим клиентам как валютные операции на спотовом рынке, так и деривативные инструменты, такие как форвард и своп.

Изменения в торговых системах позволили команде сейлз-деска предоставлять клиентам котировки в режиме онлайн в течение всей торговой сессии. А благодаря внедрению внутренней системы учета валютных сделок было значительно сокращено время расчетов по операциям по купле-продаже валюты.

Еще одним нашим преимуществом стала возможность обслуживания клиентов по широкому спектру валютных пар. Кроме традиционных для украинского рынка долларов и евро, Укрэксимбанк проводит операции с британским фунтом, польскими злотыми, австралийскими и канадскими долларами, чешскими, шведскими, норвежскими, датскими кронами, венгерскими форинтами, японскими иенами, китайскими юанами. Чтобы обслуживать такой поток, а тем более значительные объемы, необходимо иметь установленные отношения с большим количеством иностранных банков, которыми располагает Укрэксимбанк.

12% рынка валютных операций в Укрексимбанке

Сегодня Укрэксимбанк является лидером на валютном рынке Украины: с начала 2022 года доля рынка клиентских операций составляет 12%. Условно говоря, каждую восьмую единицу безналичной иностранной валюты в рамках банковской системы Украины покупают или продают клиенты нашего банка. Кроме того, объем операций клиентов на валютном рынке в 2021 году превысил значение 2020 более чем вдвое, а по итогам 2022 ожидается прирост еще на 50%.

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Впрочем, на этом банк не будет останавливаться. Как только в Украине состоится нормализация экономической жизни и возвращение к либерализации валютного рынка, мы намерены внедрять нововведения, запланированные еще до полномасштабного вторжения. В первую очередь это операции форвард без физической поставки и запуск новых электронных решений для проведения операций на валютном рынке.

Укрексімбанк По материалам:

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