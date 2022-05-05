Каждый третий украинский беженец в Литве нашел работу, зарабатывает до 2 тысяч евро — Finance.ua
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Каждый третий украинский беженец в Литве нашел работу, зарабатывает до 2 тысяч евро

Сегодня 12:21Личные финансы
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С начала полномасштабного вторжения россии более 50 тысяч украинских беженцев прибыли в Литву, 28 тысяч из них — люди трудоспособного возраста, более 7,6 тысячи уже нашли работу.
Об этом сообщает министерство социальной защиты и труда Литвы, передает LRT.
«Украинцы, которые работают, уже заплатили нашей стране более 3 млн евро налогов. Я благодарю работодателей, которые трудоустраивают украинцев, приехавших в нашу страну, и приглашаю вас продолжить регистрацию свободных рабочих мест в Службе занятости», — сказала министр Моника Навицкене.
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Подавляющее большинство украинцев занято на работах, требующих средней квалификации, каждый десятый — на высококвалифицированной работе.
Заработная плата колеблется от минимальной (600 евро) до 2 тыс. евро. В среднем украинец, работающий в Литве, зарабатывает около 900 евро.
При этом на учете в Службе занятости Литвы в настоящее время состоят более 8,7 тыс. граждан Украины, которые ищут работу.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: Економічна Правда
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