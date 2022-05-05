Каждый третий украинский беженец в Литве нашел работу, зарабатывает до 2 тысяч евро — Finance.ua

С начала полномасштабного вторжения россии более 50 тысяч украинских беженцев прибыли в Литву, 28 тысяч из них — люди трудоспособного возраста, более 7,6 тысячи уже нашли работу.
Об этом сообщает министерство социальной защиты и труда Литвы, передает LRT.
«Украинцы, которые работают, уже заплатили нашей стране более 3 млн евро налогов. Я благодарю работодателей, которые трудоустраивают украинцев, приехавших в нашу страну, и приглашаю вас продолжить регистрацию свободных рабочих мест в Службе занятости», — сказала министр Моника Навицкене.