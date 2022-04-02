Каждый пятый украинец начал экономить на еде — ООН
Вчера 19:44 — Личные финансы Каждый пятый украинец начал экономить на еде — ООН
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину население экономит средства на всем, ведь переживает относительно продолжительности боевых действий. В частности, они экономят и на еде.
По оценкам Всемирной продовольственной программы, 45% населения Украины беспокоится о том, чтобы найти достаточно еды. После начала войны каждый пятый житель начал экономить на еде.
"В стране, ранее выращивавшей пищевые продукты для 400 миллионов человек по всему миру, каждый пятый теперь сообщает, что ему приходится сокращать объем и количество приемов пищи",— заявляют в ООН.
В сообщении также говорится, что взрослые в Украине даже пропускают приемы пищи, чтобы накормить их детей.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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