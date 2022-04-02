Каждый пятый украинец начал экономить на еде — ООН — Finance.ua
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Каждый пятый украинец начал экономить на еде — ООН

Вчера 19:44Личные финансы
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Каждый пятый украинец начал экономить на еде — ООНКаждый пятый украинец начал экономить на еде — ООН
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину население экономит средства на всем, ведь переживает относительно продолжительности боевых действий. В частности, они экономят и на еде.
По оценкам Всемирной продовольственной программы, 45% населения Украины беспокоится о том, чтобы найти достаточно еды. После начала войны каждый пятый житель начал экономить на еде.
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"В стране, ранее выращивавшей пищевые продукты для 400 миллионов человек по всему миру, каждый пятый теперь сообщает, что ему приходится сокращать объем и количество приемов пищи",— заявляют в ООН.
В сообщении также говорится, что взрослые в Украине даже пропускают приемы пищи, чтобы накормить их детей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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