Каждый пятый украинец начал экономить на еде — ООН

Вчера 19:44 — Личные финансы

Каждый пятый украинец начал экономить на еде — ООН

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину население экономит средства на всем, ведь переживает относительно продолжительности боевых действий. В частности, они экономят и на еде.

По оценкам Всемирной продовольственной программы, 45% населения Украины беспокоится о том, чтобы найти достаточно еды. После начала войны каждый пятый житель начал экономить на еде.

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"В стране, ранее выращивавшей пищевые продукты для 400 миллионов человек по всему миру, каждый пятый теперь сообщает, что ему приходится сокращать объем и количество приемов пищи",— заявляют в ООН.

В сообщении также говорится, что взрослые в Украине даже пропускают приемы пищи, чтобы накормить их детей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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