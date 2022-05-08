Каждый четвертый трудоспособный украинец, выехавший в Польшу, нашел там работу — Finance.ua
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Каждый четвертый трудоспособный украинец, выехавший в Польшу, нашел там работу

Сегодня 10:13Личные финансы
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Из 400 тысяч украинцев трудоспособного возраста, спасающихся от войны в Польше и официально зарегистрированных, более 100 тысяч нашли работу и легально работают.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер, сообщает Polskie Radio.
Он указывает, что это явление имеет мировое значение, когда речь идет о вынужденных переселенцах, и такого никогда не было.
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Шефернакер одновременно отмечает, что необходимо разработать системное решение, над которым правительство уже работает вместе со своими партнерами, чтобы люди, бежавшие из Украины в Польшу, могли адаптироваться и стать самостоятельными в новой стране.
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Чиновник говорит, что переселенцы из Украины пытаются самостоятельно арендовать жилье. При этом он заверил, что в разных типах центров государственных компаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест, где можно разместить этих людей.
Польша также предлагает создать дополнительный фонд Европейского Союза для помощи беженцам из Украины.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: hromadske.tv
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