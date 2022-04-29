Каждая область Украины получит специальный каталог послевоенного развития — Finance.ua

Для послевоенного восстановления Украины по каждой области создается специальный каталог инфраструктурного восстановления. Такая работа выполняется Офисом Президента вместе с Министерством регионального развития, всеми военными администрациями и общинами.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью телеканалу «Рада».
Он отметил, что такие каталоги предусмотрены не только для пострадавших от боевых действий областей, а для всех регионов страны.
«Мы понимаем, что нам нужно будет восстанавливать не просто разрушенную инфраструктуру. Нам нужно восстановить вообще другое видение каждого города, сообщение между городами и так далее. В этот каталог будут входить много разных позиций», — сказал Тимошенко.
Участвовать в послевоенном восстановлении будут все страны, выразившие желание помочь. Согласно инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, каждая страна будет отвечать за отдельный регион.
Параллельно уже сейчас идет процесс восстановления деоккупированных регионов, чтобы люди поскорее смогли вернуться в свои дома. Для этого на примере Бучи была разработана специальная инструкция.
«Там много моментов, начиная, конечно, от ГСЧС, полиции, проводящих разминирование. Затем заходят коммунальщики, затем заходят волонтеры. У нас уже большой волонтерский батальон, можно так сказать, именно тех волонтеров, которые занимаются уборкой завалов и уборкой улиц», — добавил Тимошенко.