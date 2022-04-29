Каждая область Украины получит специальный каталог послевоенного развития — Finance.ua

Каждая область Украины получит специальный каталог послевоенного развития

Сегодня 08:23 — Казна и Политика

Для послевоенного восстановления Украины по каждой области создается специальный каталог инфраструктурного восстановления. Такая работа выполняется Офисом Президента вместе с Министерством регионального развития, всеми военными администрациями и общинами.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью телеканалу «Рада».

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Он отметил, что такие каталоги предусмотрены не только для пострадавших от боевых действий областей, а для всех регионов страны.

«Мы понимаем, что нам нужно будет восстанавливать не просто разрушенную инфраструктуру. Нам нужно восстановить вообще другое видение каждого города, сообщение между городами и так далее. В этот каталог будут входить много разных позиций», — сказал Тимошенко.

Участвовать в послевоенном восстановлении будут все страны, выразившие желание помочь. Согласно инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, каждая страна будет отвечать за отдельный регион.

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Параллельно уже сейчас идет процесс восстановления деоккупированных регионов, чтобы люди поскорее смогли вернуться в свои дома. Для этого на примере Бучи была разработана специальная инструкция.

«Там много моментов, начиная, конечно, от ГСЧС, полиции, проводящих разминирование. Затем заходят коммунальщики, затем заходят волонтеры. У нас уже большой волонтерский батальон, можно так сказать, именно тех волонтеров, которые занимаются уборкой завалов и уборкой улиц», — добавил Тимошенко.

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