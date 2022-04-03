Каждая четвертая компания в Польше готова нанять беженцев из Украины: исследование — Finance.ua

Каждая четвертая компания в Польше готова нанять беженцев из Украины: исследование
Сегодня 14:30 — Личные финансы Каждая четвертая компания в Польше готова нанять беженцев из Украины: исследование
Сотрудничать с бежавшими от войны гражданами Украины хочет каждое четвертое предприятие в Польше.
Об этом идет речь в опросе компании Randstad. Результаты исследования были размещены на портале Money.pl.
Легче всего украинцам в Польше найти работу в гостиничном бизнесе и сфере гастрономии: 47% фирм готовы предоставить рабочие места. При этом каждая восьмая компания приняла на работу беженцев.
Достаточное количество вакансий для украинцев также есть в следующих областях:
- строительства (33%);
- индустрии (30%);
- транспортных или складских услуг (25%).
Большинство компаний намерены помогать работникам из Украины с учебой, поиском жилья, изучением польского языка, психологической поддержкой и даже уходом за детьми.
Справка Finance.ua:
- в каких польских банках граждане Украины могут открыть счет, как это сделать и какие документы для этого нужны;
- какое денежное пособие украинцы могут получить в Польше;
- сколько времени украинцы могут находиться в Польше.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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