Каждая четвертая компания в Польше готова нанять беженцев из Украины: исследование — Finance.ua

Каждая четвертая компания в Польше готова нанять беженцев из Украины: исследование

Сегодня 14:30 — Личные финансы

Каждая четвертая компания в Польше готова нанять беженцев из Украины: исследование

Сотрудничать с бежавшими от войны гражданами Украины хочет каждое четвертое предприятие в Польше.

Об этом идет речь в опросе компании Randstad. Результаты исследования были размещены на портале Money.pl.

Легче всего украинцам в Польше найти работу в гостиничном бизнесе и сфере гастрономии: 47% фирм готовы предоставить рабочие места. При этом каждая восьмая компания приняла на работу беженцев.

Достаточное количество вакансий для украинцев также есть в следующих областях:

строительства (33%);

индустрии (30%);

транспортных или складских услуг (25%).

Большинство компаний намерены помогать работникам из Украины с учебой, поиском жилья, изучением польского языка, психологической поддержкой и даже уходом за детьми.

Справка Finance.ua:

в каких польских банках граждане Украины могут открыть счет, как это сделать и какие документы для этого нужны;

какое денежное пособие украинцы могут получить в Польше;

сколько времени украинцы могут находиться в Польше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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