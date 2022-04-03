Каждая четвертая компания в Польше готова нанять беженцев из Украины: исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Каждая четвертая компания в Польше готова нанять беженцев из Украины: исследование

Сегодня 14:30Личные финансы
45
Каждая четвертая компания в Польше готова нанять беженцев из Украины: исследованиеКаждая четвертая компания в Польше готова нанять беженцев из Украины: исследование
Сотрудничать с бежавшими от войны гражданами Украины хочет каждое четвертое предприятие в Польше.
Об этом идет речь в опросе компании Randstad. Результаты исследования были размещены на портале Money.pl.
Легче всего украинцам в Польше найти работу в гостиничном бизнесе и сфере гастрономии: 47% фирм готовы предоставить рабочие места. При этом каждая восьмая компания приняла на работу беженцев.
Достаточное количество вакансий для украинцев также есть в следующих областях:
  • строительства (33%);
  • индустрии (30%);
  • транспортных или складских услуг (25%).
Большинство компаний намерены помогать работникам из Украины с учебой, поиском жилья, изучением польского языка, психологической поддержкой и даже уходом за детьми.

Справка Finance.ua:

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.