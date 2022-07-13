Казахстан внедрил «плавающие» налоговые ставки для майнеров — Finance.ua
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Казахстан внедрил «плавающие» налоговые ставки для майнеров

Финтех и Карты
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Президент Казахстана подписал законопроект о введении повышенных налоговых ставок для криптомайнеров. Их размер будет зависеть от количества электроэнергии, используемой для установок, и средней цены на электроэнергию.
Ставки колеблются в диапазоне 1-10 казахстанского тенге (около 0,07–0,7 грн) за каждый киловатт. Если тариф вырастет до 5-10 тенге, то майнеры должны будут платить по 10 тенге за 1 кВт/ч электроэнергии.
Самым экономичным станет майнинг на основе возобновляемых источников. В таком случае компании заплатят всего 1 тенге за 1 кВт/ч.

Энергетические проблемы Казахстана

Прошлой зимой Казахстан столкнулся с дефицитом энергии. Власти обвиняли в этом массовый наплыв майнеров — они эмигрировали сюда после запрета Китая.
Но правительство Токаева отнюдь не стремится мешать индустрии развиваться. Месяц назад власти запустили пилотный проект сотрудничества между крипто-биржами и местными банками. А до конца года местный регулятор выдаст лицензии блокчейн-компаниям. Кроме того, у Казахстана есть планы стать региональным центром криптовалют.
Кстати, если вы хотите начать путь в трейдинге. Биржа EXMO, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

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По материалам:
incrypted
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