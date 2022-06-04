Казахстан переименовал свою нефть на экспорт, чтобы ее не путали с российской — Finance.ua

Казахстан переименовал свою нефть на экспорт, чтобы ее не путали с российской

Сегодня 16:12 — Энергетика

Казахстан меняет название своей нефти, которую она экспортирует через российские порты, на Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO), чтобы дистанцировать ее от нефти российского происхождения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ответ казахстанского производителя нефти СНПС-Актобемунайгаз по запросу агентства.

Таким образом производитель хочет избежать рисков санкций и проблем с финансированием:

«В связи с последними значительными геополитическими изменениями... и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты с июня 2022 года для сорта применяется следующее название — KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)», — отметил производитель.

Четыре источника агентства в казахстанских нефтяных компаниях, занимающихся транзитом через российские морские порты, также подтвердили изменение названия своей нефти и добавили, что изменение на KEBCO вступит в силу с понедельника, 6 июня, для всех официальных документов.

По словам одного из собеседников агентства, Министерство энергетики Казахстана намерено попросить разрешения у правительства на официальное использование нового сорта.

Читайте также Нефть подорожала до максимума за два месяца: что стало причиной

Казахстан использует российские морские порты в качестве транзитного маршрута для 20% своего экспортного потока нефти, или около 13,3 млн тонн в 2021 году. По словам трейдеров, казахстанские поставки неоднократно принимались за российские бочки. Нефтяники надеются, что смогут добиться лучших цен на свою нефть и легче ее продавать, если в документах будет четко указано, что она поступает не из россии.

Скидка на российскую нефть Urals к Brent с конца марта достигла исторического рекорда более чем в 30 долларов за баррель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.