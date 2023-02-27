Казахстан ликвидировал торговое представительство в россии — Finance.ua

Казахстан ликвидировал торговое представительство в россии
Правительство Казахстана приняло постановление от 22 февраля 2023 г. «О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», которым ликвидировало торговое представительство в рф.
Об этом сообщает Zakon.kz.
«Ликвидировать государственное учреждение „Торговое представительство Республики Казахстан в российской федерации“ Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — говорится в документе.
Документ вступил в силу со дня его подписания.
В начале февраля в Министерстве торговли Казахстана объяснили, что закрывают торгпредство в россии потому, что уже решены все поставленные перед ним задачи. В этой связи в рамках оптимизации его сотрудников решено направить в другие страны.
В ведомстве добавили, что это решение не повлияет на функционирование торгового представительства россии в Казахстане и развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом.
Также в Минторге подчеркнули, что россия по-прежнему является основным торгово-экономическим партнером Казахстана.
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