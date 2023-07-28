Катар выделил Украине 100 млн долларов на преодоление гуманитарного кризиса, — премьер — Finance.ua
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Катар выделил Украине 100 млн долларов на преодоление гуманитарного кризиса, — премьер

Казна и Политика
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Катар выделил Украине 100 млн долларов на преодоление гуманитарного кризиса, — премьер
Катар выделил Украине 100 млн долларов на преодоление гуманитарного кризиса, — премьер
Катар выделил 100 млн долларов на преодоление гуманитарного кризиса в Украине, а также 20 млн долларов для обеспечения африканских стран продовольствием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве.
«Наш государственный правитель готов выделять деньги и уже выделил 100 млн долларов для преодоления происходящего кризиса. Предполагается, что деньги могут тратиться на восстановление разрушенной инфраструктуры и для обеспечения пресной, питьевой водой людей в поврежденных регионах», — сказал он.
Премьер Украины в свою очередь поблагодарил коллегу за гуманитарную поддержку и уточнил, что, кроме прочего, деньги направят на восстановление в сферах медицинского обеспечения и образования, гуманитарное разминирование и другие гуманитарные проекты.
Аль Тани добавил, что Катар готов предоставить все необходимые средства для того, чтобы снизить проблему гуманитарных прав в Украине или вовсе ее устранить. По его словам, Катар намерен оказать помощь тем, кто вынужден покинуть временно оккупированные территории.
В ходе встречи премьеры также отметили важность возобновления работы Черноморской зерновой инициативы и подробно обсудили украинскую формулу мира. К тому же Катар готов приложить посреднические усилия с целью возвращения украинских детей, незаконно депортированных в россию.
Кроме того, главы правительств договорились тесно сотрудничать в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству. А также создать другие специализированные рабочие группы и комиссии по наработке вопросов в разных сферах: от высоких технологий и диджитализации до поставки питьевой воды в тех регионах Украины, где это требуется.
По материалам:
РБК-Україна
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