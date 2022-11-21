Катар подписал 27-летнее соглашение по поставкам сжиженного природного газа Китаю — Finance.ua

Катар подписал 27-летнее соглашение по поставкам сжиженного природного газа Китаю Сегодня 20:15 — Энергетика

QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) китайской компании Sinopec — это самое долгое соглашение в области СПГ, поскольку нестабильные рынки заставляют покупателей искать долгосрочные сделки.

Об этом пишет Reuters.

«После вторжения россии в Украину в феврале конкуренция по СПГ стала интенсивной, в частности, Европа нуждается в огромных объемах, чтобы помочь заменить российский трубопроводный газ, ранее составлявший почти 40% импорта континента», — напоминает агентство.

«Этот день является важной вехой для первого соглашения купли-продажи по проекту North Field East, это 4 миллиона тонн на 27 лет для китайской компании Sinopec», — заявил глава QatarEnergy Саад аль-Кааби в интервью агентству Reuters в Дохе незадолго до подписания сделки.

«Это означает, что долгосрочные сделки заключены и важны как для продавца, так и для покупателя», — сказал он.

Северное месторождение является частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Катар делит с Ираном.

QatarEnergy ранее в этом году подписала пять соглашений по проекту North Field East.

«Мы очень рады этому соглашению с Sinopec, потому что у нас были долгосрочные отношения в прошлом, и это выводит наши отношения на новые высоты, поскольку у нас есть соглашение о сотрудничестве, которое продлится до 2050-х годов», — сказал Кааби.

По его словам, переговоры с другими покупателями в Китае и Европе, которые хотят обеспечить безопасность поставок, продолжаются.

Катар уже является крупнейшим мировым экспортером СПГ и его проект расширения Северного месторождения укрепит эту позицию и поможет гарантировать долгосрочные поставки газа в Европу, поскольку континент ищет альтернативы российским поставкам, добавляет Reuters.

«Я думаю, что недавняя волатильность заставила покупателей понять важность долгосрочных поставок», — сказал Кааби.

Ранее Reuters писало со ссылкой на источники, что национальные нефтяные компании Китая ведут переговоры с Катаром по инвестированию в NFE.

Економічна Правда По материалам:

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