Катар подписал 27-летнее соглашение по поставкам сжиженного природного газа Китаю — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Катар подписал 27-летнее соглашение по поставкам сжиженного природного газа Китаю

Энергетика
53
QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) китайской компании Sinopec — это самое долгое соглашение в области СПГ, поскольку нестабильные рынки заставляют покупателей искать долгосрочные сделки.
Об этом пишет Reuters.
«После вторжения россии в Украину в феврале конкуренция по СПГ стала интенсивной, в частности, Европа нуждается в огромных объемах, чтобы помочь заменить российский трубопроводный газ, ранее составлявший почти 40% импорта континента», — напоминает агентство.
«Этот день является важной вехой для первого соглашения купли-продажи по проекту North Field East, это 4 миллиона тонн на 27 лет для китайской компании Sinopec», — заявил глава QatarEnergy Саад аль-Кааби в интервью агентству Reuters в Дохе незадолго до подписания сделки.
«Это означает, что долгосрочные сделки заключены и важны как для продавца, так и для покупателя», — сказал он.
Северное месторождение является частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Катар делит с Ираном.
QatarEnergy ранее в этом году подписала пять соглашений по проекту North Field East.
«Мы очень рады этому соглашению с Sinopec, потому что у нас были долгосрочные отношения в прошлом, и это выводит наши отношения на новые высоты, поскольку у нас есть соглашение о сотрудничестве, которое продлится до 2050-х годов», — сказал Кааби.
По его словам, переговоры с другими покупателями в Китае и Европе, которые хотят обеспечить безопасность поставок, продолжаются.
Катар уже является крупнейшим мировым экспортером СПГ и его проект расширения Северного месторождения укрепит эту позицию и поможет гарантировать долгосрочные поставки газа в Европу, поскольку континент ищет альтернативы российским поставкам, добавляет Reuters.
«Я думаю, что недавняя волатильность заставила покупателей понять важность долгосрочных поставок», — сказал Кааби.
Ранее Reuters писало со ссылкой на источники, что национальные нефтяные компании Китая ведут переговоры с Катаром по инвестированию в NFE.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.