Капитальные инвестиции в Украине в 2022 году упали на 40% — Finance.ua
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Капитальные инвестиции в Украине в 2022 году упали на 40%

Казна и Политика
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Капитальные инвестиции в Украине в 2022 году упали на 40%
Капитальные инвестиции в Украине в 2022 году упали на 40%
Объем капитальных инвестиций в Украине в 2022 году сократился на 39,2% и составил 409,7 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Ведомство уточнило, что больше всего пострадала деятельность в сферах права и бухгалтерского учета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, где зафиксировано падение капинвестиций на 83,3% - до 2,2 млрд грн, а также издательское дело, радио- и телевещание — на 64,7%, до 2,2 млрд. грн.
В операциях с недвижимым имуществом спад составил 53,4% - до 14,3 млрд грн, в госуправлении и обороне — на 50,6%, до 36,5 млрд грн, в промышленности — 48,1%, до 126,1 млрд грн.
В складском хозяйстве был зафиксирован рост сразу на 78,9% - до 23,3 млрд грн. Небольшой рост произошел в лесном хозяйстве и лесозаготовке — 3,5%, до 1,5 млрд грн, и в научных исследованиях и разработках — на 21,1%, до 3,2 млрд грн.
В региональном срезе наибольший объем капинвестиций в 2022 году зафиксирован:
в Днепропетровской области — 40,478 млрд грн,
Киевской — 31,169 млрд грн,
Львовской — 26,161 млрд. грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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