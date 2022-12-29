Канадский пенсионный фонд отказался от инвестиций в криптовалюты — Finance.ua

Канадский пенсионный фонд отказался от инвестиций в криптовалюты Сегодня 06:51 — Финтех и Карты

Канадский пенсионный фонд отказался от инвестиций в криптовалюты

Крупнейший канадский фонд CPP Investment с капиталом почти в $400 млрд заявил, что больше не рассматривает цифровые валюты как одно из перспективных инвестиционных направлений.

Об этом сообщает Reuters.

Глава фонда Джон Грэм подчеркнул, что CPP Investment обслуживает около 20 млн канадских пенсионеров. Он учел ошибки других фондов Канады, например, фонда учителей Онтарио, потерявшего $95 млн из-за краха FTX.

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В прошлом году CPP Investments (CPPI) и лаборатория Alpha Generation Lab CPPI сформировали рабочую группу по анализу бизнеса, связанного с блокчейном и криптовалютой. Однако CPP Investment не спешил с вхождением в криптосферу, и в итоге такая стратегия оказалась правильной. Фонд смог защитить капитал клиентов и не понес никакого ущерба в связи с погружением рынка в состояние «криптозимы».

Некоторые крупные пенсионные фонды начали инвестировать в цифровые валюты еще в 2021 году.

К примеру, австралийский Rest Super, управляющий активами на $46,8 млрд и обслуживающий 1,8 млн пенсионеров, решил приобрести виртуальные активы в ноябре прошлого года.

cryptomisto По материалам:

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