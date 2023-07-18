Канада запустит программу постоянного проживания для украинских беженцев — Finance.ua
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Канада запустит программу постоянного проживания для украинских беженцев

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Канада запустит программу постоянного проживания для украинских беженцев
Канада запустит программу постоянного проживания для украинских беженцев
Власти Канады запускают новую иммиграционную программу для украинских беженцев. Она позволит находящимся в стране украинским семьям получить статус постоянных резидентов.
Об этом сказал министр по иммиграции Шон Фрейзер. Как пояснил министр, Канада предоставит спасение разделенным семьям благодаря этой программе воссоединения и поможет им обустроить жизнь в новых общинах страны.
Право на участие в программе будут иметь украинцы, проживающие в Канаде с временным статусом и имеющие одного или более членов семьи в этом государстве.
Запуск программы запланирован на октябрь этого года. Программа будет бесплатной и будет действовать в течение года.
С начала полномасштабного вторжения рф в Канаду уехало много украинцев. Власти страны с тех пор всячески поддерживают украинских беженцев. В частности, 18 марта прошлого года Канада начала временную миграционную программу для украинских граждан в связи с войной.
Программа называется «Разрешение на экстренные путешествия Канада-Украина» (CUAET). Это одна из многих специальных мер правительства Канады для поддержки народа Украины. В рамках этой программы украинцам и членам их семей предлагается бесплатный, расширенный временный статус и предоставляется разрешение на работу, обучение и пребывание в Канаде, пока станет безопасно для них вернуться домой.

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По материалам:
УНІАН
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