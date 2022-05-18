Канада запретила въезд Путину и Лаврову и еще почти тысяче иностранцев — Finance.ua

Канада запретила въезд Путину и Лаврову и еще почти тысяче иностранцев

Сегодня 10:44

Канада ужесточила санкции в отношении российской федерации. Теперь в страну не смогут въехать около тысячи человек, в том числе президент рф Владимир Путин.

Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Марк Мендичино в Twitter.

«Перед лицом жестокого нападения путинского режима Канада поддерживает Украину, и мы призываем Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили, что запрещаем въезд в Канаду примерно 1000 россиянам, включая Путина и его подельников», — говорится в сообщении.

В Агентстве пограничных служб Канады сообщили, что правительство страны приняло ряд поправок в Закон об иммиграции и защите беженцев, позволяющих ввести запрет на пересечение границы отдельным иностранцам.

«По вступлении в силу эти поправки будут применяться ко всем иностранным гражданам, в отношении которых действуют санкции Канады, а также к их членам семьи», — пояснили пограничники.

Отмечается, что запрет на въезд в Канаду распространяется на главу МИД России Сергея Лаврова, Министра обороны Сергея Шойгу, главу Минюста Константина Чуйченко и других.

Полный список подсанкционных лиц можно посмотреть здесь

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