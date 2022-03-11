Канада запретила импорт нефтепродуктов из россии — Finance.ua

Канада запретила импорт нефтепродуктов из россии

Сегодня 20:22 — Энергетика

Канада в рамках антироссийских санкций запрещает импорт нефтепродуктов из рф.

Об этом идет речь на сайте канадского правительства, пишет РИА Новости.

В связи с новыми поправками к специальным экономическим мерам против рф «любым лицам в Канаде и любым канадцам вне Канады запрещено импортировать, покупать или приобретать» ряд нефтепродуктов «из россии или от любых людей в россии».

Напомним, ранее на саммите лидеров ЕС в Версале было принято решение покончить с энергетической зависимостью от России в 2027 году. До этого времени Евросоюз должен отказаться от российского ископаемого топлива — природного газа, угля и нефти.

Справка Finance.ua:

глава Минэнерго США Дженнифер Гренхольм призвала нефтяные компании страны увеличить добычу, чтобы снизить цену на «черное золото»;

палата представителей США одобрила запрет на импорт российской нефти, природного газа и угля в Штаты;



также президент Джо Байден объявил, что США вместе с G7 и Европейским Союзом будут призывать к отмене статуса «наибольшего содействия» для россии, что предусматривает постоянные нормальные торговые отношения в США.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью