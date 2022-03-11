Канада запретила импорт нефтепродуктов из россии — Finance.ua
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Канада запретила импорт нефтепродуктов из россии

Сегодня 20:22Энергетика
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Канада в рамках антироссийских санкций запрещает импорт нефтепродуктов из рф.
Об этом идет речь на сайте канадского правительства, пишет РИА Новости.
В связи с новыми поправками к специальным экономическим мерам против рф «любым лицам в Канаде и любым канадцам вне Канады запрещено импортировать, покупать или приобретать» ряд нефтепродуктов «из россии или от любых людей в россии».
Напомним, ранее на саммите лидеров ЕС в Версале было принято решение покончить с энергетической зависимостью от России в 2027 году. До этого времени Евросоюз должен отказаться от российского ископаемого топлива — природного газа, угля и нефти.

Справка Finance.ua:

  • глава Минэнерго США Дженнифер Гренхольм призвала нефтяные компании страны увеличить добычу, чтобы снизить цену на «черное золото»;
  • палата представителей США одобрила запрет на импорт российской нефти, природного газа и угля в Штаты;
  • также президент Джо Байден объявил, что США вместе с G7 и Европейским Союзом будут призывать к отмене статуса «наибольшего содействия» для россии, что предусматривает постоянные нормальные торговые отношения в США.
По материалам: РІА Новини
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