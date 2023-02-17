Канада выделит на проекты в Украине 21 миллион долларов: на что пойдут деньги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Канада выделит на проекты в Украине 21 миллион долларов: на что пойдут деньги

28
Канада выделит более 21 миллиона Канадских долларов (16 млн долларов США) на реализацию проектов в Украине. Средства распределят между шестью проектами.
«Вклад Канады в размере более 21 миллиона долларов в финансирование проектов направлен на укрепление безопасности, подотчетности и стабилизации Украины перед лицом продолжающейся агрессии россии», — говорится на сайте канадского правительства.
Большую часть из выделенной суммы получит компания Tetra Tech. Ей выделят 7,5 млн долларов, предназначенных для обучения и обеспечения оборудованием украинских саперов. Кроме того, деньги пойдут на повышение осведомленности украинского населения о минной опасности.
Около 5 млн долларов получит Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию во время конфликта. Эти средства будут направлены на поддержку жертв сексуального насилия и помощь правоохранительным органам в документировании подобных преступлений.
Кроме того, 4,8 млн долларов направят организации Alinea International, которая вовлечена в реформирование Нацполиции в военном контексте. Еще 3 млн долларов перечислят на счет Немецкого Фонда Маршалла США для поддержки украинских медиа и гражданского общества на освобожденных территориях.
Отмечается, что остаток средств будет распределен между программой поддержки Украины ОБСЕ и организацией «Женские инициативы за гендерную справедливость».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.