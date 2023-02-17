Канада выделит на проекты в Украине 21 миллион долларов: на что пойдут деньги — Finance.ua

Канада выделит на проекты в Украине 21 миллион долларов: на что пойдут деньги Сегодня 11:33

Канада выделит более 21 миллиона Канадских долларов (16 млн долларов США) на реализацию проектов в Украине. Средства распределят между шестью проектами.

«Вклад Канады в размере более 21 миллиона долларов в финансирование проектов направлен на укрепление безопасности, подотчетности и стабилизации Украины перед лицом продолжающейся агрессии россии», — говорится на сайте канадского правительства.

Большую часть из выделенной суммы получит компания Tetra Tech. Ей выделят 7,5 млн долларов, предназначенных для обучения и обеспечения оборудованием украинских саперов. Кроме того, деньги пойдут на повышение осведомленности украинского населения о минной опасности.

Около 5 млн долларов получит Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию во время конфликта. Эти средства будут направлены на поддержку жертв сексуального насилия и помощь правоохранительным органам в документировании подобных преступлений.

Кроме того, 4,8 млн долларов направят организации Alinea International, которая вовлечена в реформирование Нацполиции в военном контексте. Еще 3 млн долларов перечислят на счет Немецкого Фонда Маршалла США для поддержки украинских медиа и гражданского общества на освобожденных территориях.

Отмечается, что остаток средств будет распределен между программой поддержки Украины ОБСЕ и организацией «Женские инициативы за гендерную справедливость».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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