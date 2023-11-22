Канада выделит для украинской армии почти 1 млрд долларов — Finance.ua
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Канада выделит для украинской армии почти 1 млрд долларов

Казна и Политика
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Канада выделит для украинской армии почти 1 млрд долларов
Канада выделит для украинской армии почти 1 млрд долларов
Канада выделит Украине 1,3 млрд канадских долларов (более 947 млн долларов США) на военную помощь. Эти средства будут начислены до 2026 года.
Об этом свидетельствует экономический отчет, обнародованный на сайте правительства Канады 21 ноября.
Средства будут выделены Украине в течение трех лет. Так, в период с 2023 по 2024 год Украина получит от Канады 816 млн канадских долларов.
Также в 2024—2025 годах украинская армия получит помощь на 318 млн канадских долларов, а в период с 2025 по 2026 год — 197 млн ​​канадских долларов.
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С 2026 года военная помощь Украине в отчете обозначается нулевой.
Несмотря на то, что Канада находится далеко от Украины, американская страна вместе с США поддержала украинцев в захватнической войне, которую развязала россия.
Канада предоставила военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку, поддержала санкции против россии. Также в мае 2022 года после освобождения севера Украины премьер Канады Джастин Трюдо приехал в Киев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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