Канада вводит ограничения на инвестиции в альткоины — Finance.ua
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Канада вводит ограничения на инвестиции в альткоины

Финтех и Карты
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Канада вводит ограничения на инвестиции в альткоины
Канада вводит ограничения на инвестиции в альткоины
Комиссия по ценным бумагам Онтарио, Канада, ввела ограничения на годовые объемы инвестирования в альтокины. Это известно по обновленным правилам пользования канадскими биржами Newton и Bitbuy, пишет Сryptocurrency.
По новой политике пользования инвесторы из девяти канадских провинций (включая Онтарио, Саскачеван, Новая Шотландия) могут тратить не более 30 000 канадских долларов (~$23 246) в год на альткоины.
В Newton отмечают, что в случае продажи альткоинов инвесторы могут продолжать заново инвестировать, но не превышать допустимый порог. Также лимит обнуляется по истечении двенадцати месяцев.
При этом криптовалютные инвесторы могут без ограничений покупать биткоин (BTC), bitcoin cash (BCH), ether (ETH) и litecoin (LTC). Ограничения альткоинов также не распространяются на провинции Альберта, Манитоба, Квебек и Британскую Колумбию.

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В криптовалютном сообществе осудили такие ограничения.
Соучредитель экосистемы Ethereum Виталик Бутерин в твиттере поддержал участников сообщества, выступающих против инициатив, поднимающих ETH над альткоинами.
Против ограничений также выступил глава BnkToTheFuture Саймон Диксон и руководитель издания Bankless Дэвид Хоффман.
Кстати, на криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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