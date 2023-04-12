Канада ввела санкции в отношении компании Пригожина и Нацбанка Беларуси — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Канада ввела санкции в отношении компании Пригожина и Нацбанка Беларуси

Фондовый рынок
16
Канада ввела санкции в отношении компании Пригожина и Нацбанка Беларуси
Канада ввела санкции в отношении компании Пригожина и Нацбанка Беларуси
Канада расширяет санкции против россии и беларуси в связи с полномасштабным вторжением в Украину.
Об этом объявили в Офисе премьер-министра Джастина Трюдо после его встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
«С целью поддержки давления на российский режим премьер-министр Трюдо объявил о новых санкциях против 14 российских физических и 34 юридических лиц, причастных к войне россии против Украины, в том числе нескольких, связанных с группой „Вагнер“ и российским авиационным сектором» , — отмечают в офисе главы канадского правительства.
Читайте также
Согласно его информации, санкции вводятся в отношении компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которая принадлежит основателю ПВК «Вагнер» Евгению Пригожину, Липецкого механического завода, авиакомпании «Волга-Днепр», научно-исследовательского предприятия «Сапфир» и других.
Место для вашей рекламы
Кроме того, Канада ввела санкции против президента Татарстана Рустама Минниханова и его супруги, а также заместителя министра обороны России Николая Панкова.
Новые санкции относятся также к девяти белорусским финансовым учреждениям, среди которых Нацбанк беларуси, «Белагропромбанк», «Статусбанк», «Приорбанк», а также дочерние компании российских «Сбербанка» и «ВТБ банка».
Читайте также
Все имущество и средства подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, а физическим лицам запрещается въезд в страну.
Со времени незаконной оккупации россией Крыма Канада ввела санкции против более 2400 физических и юридических лиц из россии, беларуси и Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.