Канада ввела санкции в отношении компании Пригожина и Нацбанка Беларуси — Finance.ua

Канада ввела санкции в отношении компании Пригожина и Нацбанка Беларуси Сегодня 15:29 — Фондовый рынок

Канада ввела санкции в отношении компании Пригожина и Нацбанка Беларуси

Канада расширяет санкции против россии и беларуси в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Об этом объявили в Офисе премьер-министра Джастина Трюдо после его встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

«С целью поддержки давления на российский режим премьер-министр Трюдо объявил о новых санкциях против 14 российских физических и 34 юридических лиц, причастных к войне россии против Украины, в том числе нескольких, связанных с группой „Вагнер“ и российским авиационным сектором» , — отмечают в офисе главы канадского правительства.

Читайте также Банки Армении начнут блокировать переводы россиян из-за санкций

Согласно его информации, санкции вводятся в отношении компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которая принадлежит основателю ПВК «Вагнер» Евгению Пригожину, Липецкого механического завода, авиакомпании «Волга-Днепр», научно-исследовательского предприятия «Сапфир» и других.

Кроме того, Канада ввела санкции против президента Татарстана Рустама Минниханова и его супруги, а также заместителя министра обороны России Николая Панкова.

Новые санкции относятся также к девяти белорусским финансовым учреждениям, среди которых Нацбанк беларуси, «Белагропромбанк», «Статусбанк», «Приорбанк», а также дочерние компании российских «Сбербанка» и «ВТБ банка».

Все имущество и средства подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, а физическим лицам запрещается въезд в страну.

Со времени незаконной оккупации россией Крыма Канада ввела санкции против более 2400 физических и юридических лиц из россии, беларуси и Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.