Канада ударила по россии новыми санкциями — Finance.ua
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Канада ударила по россии новыми санкциями

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На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии в Украину правительство Канады ввело дополнительные санкции против страны-оккупанта.
Об этом сообщает пресс-служба канадского МИД.
Санкции введены против нефтегазового и промышленного секторов россии. Таким образом, были расширены введенные ранее ограничительные меры в этой сфере.
С 15 июля запрещено предоставление производственных услуг российским предприятиям нефтяной, газовой, химической и обрабатывающей промышленности.
Гражданам и компаниям Канады запрещено предоставлять рф или любому физлицу промышленные услуги, связанные с черной металлургией, производством готовых металлических изделий, компьютеров, электроники, оптики, электрооборудования и транспортных средств, а также промышленные услуги в области наземного транспорта и транспортировки по трубопроводам.

Скандал с турбиной Siemens

10 июля Канада дала добро на отправку находившихся в ремонте на заводе «Дорваль» турбин, которые Германия требовала для обеспечения работы газопровода «Северный поток-1». В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики выразило глубокое разочарование в связи с решением Правительства Канады касательно турбин.
При этом в Евросоюзе заявили, что не видят нарушения санкций в решении Канады передать Германии отремонтированную турбину для установки на российский газопровод.
Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает ошибочным решение Канады передать Германии турбину для «Северного потока», но «зрады» в этом не видит.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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