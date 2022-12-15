Канада отменила санкционную уступку для «Северного потока», на которую пошла ради Германии — Finance.ua

Канада отменила санкционную уступку для «Северного потока», на которую пошла ради Германии
Канада отменила свою санкционную уступку по «Северному потоку», на которую согласилась летом для поддержки Германии, когда россия остановила газопровод из-за якобы неисправности турбины.
Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет «Европейская правда».
Она напомнила, что Канада 9 июля после консультаций с партнерами временно приостановила санкции против «Северного потока», чтобы турбины Siemens по газопроводу можно было отремонтировать и вернуть в Германию.
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«Предоставив это исключение, правительство таким образом отобрало у путина формальный повод приостановить экспорт газа в Европу. Когда это произошло, путин открыл свои реальные намерения, отказываясь увеличить поставки по СП1 до нормального уровня. россия фактически отказалась принять отремонтированную турбину, она до сих пор остается в Германии», — отметила Мелани Жоли.
Она напомнила, что в сентябре на участке «Северного потока» произошел взрыв, по первым выводам следствия в Швеции — в результате диверсии, и теперь вообще не известно, когда газопровод вновь станет пригодным к использованию.
«Учитывая, что путин вынужден был продемонстрировать, что и не собирался возобновлять работу СП1 до обычных объемов, и что сам газопровод стал непригодным к использованию, правительство Канады решило отозвать приостановку санкций, которая предоставлялась для того, чтобы турбины, которые ремонтировали на заводе Siemens в Монреале, вернули в Германию», — заявила Мелани Жоли, добавив, что решение обсудили с Украиной, Германией и другими союзниками.
Справка Finance.ua:
- напомним, лидеры Канады и Германии защищали решение пойти на санкционное исключение для турбин, аргументируя, что это не дало пути расколоть Запад;
- в кремле отрицали, что россия сама своими действиями затрудняет возвращение турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии, несмотря на санкции. «Газпром» заявил, что получил документацию по турбине, но у него «остаются вопросы» к документам, а после этого объявил о поломке еще одной турбины «Северного потока»;
- в ночь на 26 сентября на обеих ветвях «Северного потока» произошли утечки газа. Шведское расследование считает, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.
- посол Германии в Украине говорит, что Берлин уже ни при каких обстоятельствах не вернется к использованию «Северного потока».
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