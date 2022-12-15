Канада отменила санкционную уступку для «Северного потока», на которую пошла ради Германии — Finance.ua

Канада отменила санкционную уступку для «Северного потока», на которую пошла ради Германии Сегодня 10:38

Канада отменила свою санкционную уступку по «Северному потоку», на которую согласилась летом для поддержки Германии, когда россия остановила газопровод из-за якобы неисправности турбины.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет «Европейская правда».

Она напомнила, что Канада 9 июля после консультаций с партнерами временно приостановила санкции против «Северного потока», чтобы турбины Siemens по газопроводу можно было отремонтировать и вернуть в Германию.

«Предоставив это исключение, правительство таким образом отобрало у путина формальный повод приостановить экспорт газа в Европу. Когда это произошло, путин открыл свои реальные намерения, отказываясь увеличить поставки по СП1 до нормального уровня. россия фактически отказалась принять отремонтированную турбину, она до сих пор остается в Германии», — отметила Мелани Жоли.

Она напомнила, что в сентябре на участке «Северного потока» произошел взрыв, по первым выводам следствия в Швеции — в результате диверсии, и теперь вообще не известно, когда газопровод вновь станет пригодным к использованию.

«Учитывая, что путин вынужден был продемонстрировать, что и не собирался возобновлять работу СП1 до обычных объемов, и что сам газопровод стал непригодным к использованию, правительство Канады решило отозвать приостановку санкций, которая предоставлялась для того, чтобы турбины, которые ремонтировали на заводе Siemens в Монреале, вернули в Германию», — заявила Мелани Жоли, добавив, что решение обсудили с Украиной, Германией и другими союзниками.

Справка Finance.ua:

напомним, лидеры Канады и Германии защищали решение пойти на санкционное исключение для турбин, аргументируя, что это не дало пути расколоть Запад;

в кремле отрицали, что россия сама своими действиями затрудняет возвращение турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии, несмотря на санкции. «Газпром» заявил, что получил документацию по турбине, но у него «остаются вопросы» к документам, а после этого объявил о поломке еще одной турбины «Северного потока»;



в ночь на 26 сентября на обеих ветвях «Северного потока» произошли утечки газа. Шведское расследование считает, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.



посол Германии в Украине говорит, что Берлин уже ни при каких обстоятельствах не вернется к использованию «Северного потока».



Економічна Правда По материалам:

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