Камеры на дорогах зафиксировали свыше 200 тыс. нарушений ПДД за три недели — Finance.ua

Камеры на дорогах зафиксировали свыше 200 тыс. нарушений ПДД за три недели

Сегодня 11:45 — Личные финансы

Камеры на дорогах зафиксировали свыше 200 тыс. нарушений ПДД за три недели

В течение трех недель после возобновления работы автофиксации нарушений ПДД оформлено более 204 тыс. постановлений. Всего работают 128 камер.

Об этом сообщил замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Узнать факт фиксации нарушения можно через сайт МВД или официальное приложение «Штрафы ПДД», с помощью которого можно уплатить уже вынесенные штрафы и оперативно получать уведомления о новых постановлениях. Также в приложении есть информация о размещении на карте камер.

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Каждый пользовать может самостоятельно скачать приложение. После этого нужно добавить транспортное средство. Внести государственный номер авто и соответствующий документ: серию и номер постановления или информацию о владельце машины

Если оплата штрафа произведена в течение 10 дней с момента вынесения постановления, то действует скидка 50%.

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