КамАЗ столкнулся с дефицитом запчастей после новых санкций против России — Finance.ua
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КамАЗ столкнулся с дефицитом запчастей после новых санкций против России

Сегодня 22:14Фондовый рынок
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Заводы КамАЗ из-за дефицита импортных запчастей не смогут выпускать автомобили и шасси с американскими двигателями Cummins, немецкой коробкой передач ZF и топливной аппаратурой Bosch.
Об этом сообщил гендиректор компании Дмитрий Леонов.
«В связи с этим автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ», — говорится в письме компании.
Сообщается также о приостановке до 11 марта сборки автомобилей АвтоВАЗ на нескольких заводах в РФ из-за нехватки электронных компонентов.
Санкции против России в связи с вторжением в Украину были введены одновременно рядом стран мира. Кроме того, работать в РФ отказались десятки известных компаний.

Російський економічний корабель, іди на##й

По материалам: УНІАН
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