Какую сезонную работу предлагают в Украине и за рубежом летом 2022 года — Finance.ua
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Какую сезонную работу предлагают в Украине и за рубежом летом 2022 года

Личные финансы
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Какую сезонную работу предлагают в Украине и за рубежом летом 2022 года
Какую сезонную работу предлагают в Украине и за рубежом летом 2022 года
В этом году вакансий сезонной работы стало меньше, поскольку основная отрасль для летней подработки украинцев туристическая, частично заморожена: пляжи закрыты, морские курорты юга Украины не принимают туристов из-за войны.
Однако, как сообщает сайт по поиску работы Work.ua, сезонные вакансии в сфере туризма все еще можно найти в других регионах Украины. Например:
  • Повар для приготовления бургеров, хот-догов в комплекс «Пляж» в Тернополе. Обещают зарплату 12 600–16 000 грн за 15–19 рабочих дней.
  • Официант на зарплату 15 800-16 200 грн в тот же комплекс отдыха в Тернополе.
  • Официант на сезон на летнюю площадку, в лаундж-баре в Ровно. Указана зарплата 7 000-10 000 грн, это ставка + % + бонусы + чаевые.
  • Продавец продовольственных товаров в летнее кафе на озере Свитязь. Сотрудников ищут в Луцке, указывают в вакансии ежедневный заработок 400 грн в день + %, 10 000-15 000 грн в месяц.
Также в некоторых городах и на курортах заработали летние детские лагеря, поэтому туда ищут персонал:
1. Вожатую ищут в летний лагерь на Осокорках в Киеве. Работа на лето. Зарплата — 12 000-14 000 грн.
2. Врач-педиатр требуется в детский оздоровительный лагерь в Буковеле. Предлагают зарплату 14 000–15 000 грн (500 грн в день). Работа с проживанием.
3. Вакансия повара с зарплатой 9 000 грн есть в детском летнем лагере в Хмельницком. Работник нужен на период с 8 июня по 13 августа.
Встречаются сезонные вакансии и в агросфере. Например, тракторист на МТЗ 1221 на сезон сбора урожая в Ходоров. Однако в большинстве случаев в вакансиях трактористов, комбайнеров, водителей зерновозов работодатели указывают, что ищут людей на постоянную работу.

Сезонная работа за границей

Есть работа в сельском хозяйстве. Это, например:
Есть работа в сфере обслуживания и гостинично-ресторанном бизнесе. Как то:
1. Продавец в парке аттракционов в Швеции. Предоставляют жилье и питание, указывают зарплату 38 000-50 000 грн.
2. Спортивный, детский аниматор в Турции. Зарплата — от 12 000 до 14 000 грн, заработок: 400-450$ + %, сказано в вакансии.
3. Официант на американский круизный лайнер с контрактом на 6-8 месяцев и зарплатой 43 500 грн. + полный соцпакет и чаевые.
4. Шеф-повара в Болгарию (16 000-26 000 грн + соцпакет, проживание, питание, бесплатная дорога), Словакию (49 000-59 000 грн) и даже в Испанию — Пальма-де-Майорка (80 000-90 000) грн).
5. Горничные в гостинице Греции (15 000-25 000 грн) и Черногории.
Также можно найти вакансии от заводов и фабрик, рассчитанных на сезонную рабочую визу за границей. К примеру, нам попалась вакансия рабочего на склад игрушек в Германии.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Finance.ua
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