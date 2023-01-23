Какую позицию занимает украинский авторынок среди европейских стран — Finance.ua

Какую позицию занимает украинский авторынок среди европейских стран Сегодня 05:42 — Технологии&Авто

Какую позицию занимает украинский авторынок среди европейских стран

Рынок новых легковых автомобилей в прошлом году составил 40 тыс. Такие результаты повлияли и на позицию украинского авторынка в Европе, который потерял 6 пунктов и теперь занимает 26-ю строчку среди стран Европы.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

По итогам 2022 года европейский авторынок также снизился на 4,6%, продемонстрировав самые низкие продажи с 1993 года. Если добавить рынки Европы с рынками россии, беларуси и Украины, общий рынок упал на 11%. Рынки указанных выше стран упали больше всего по сравнению с 2021 годом. При этом самый большой спад зафиксирован в беларуси (-64%). Рынок Украины — −61,3%, рынок россии — −59%.

Теперь украинский авторынок находится на 26-й строчке между Люксембургом и Болгарией. Кроме Болгарии Украина опережает в Европе еще 6 стран: страны Балтии, Исландию, Беларусь и Кипр.

Авторынком № 1 в Европе остается Германия, одна из немногих стран, продемонстрировавшая рост продаж на +1,1%. Великобритания стала № 2, обойдя Францию. Италия с Испанией добавили по одной строчке в рейтинге, оттеснив россию на 6 строчку.

Среди крупнейших рынков ЕС только Германии удалось отметить рост в 2022 году (+1,1%), чему способствовал высокий результат в декабре. Все остальные три рынка показали худшие показатели, чем в 2021 году, причем Италия зафиксировала наибольшее падение (-9,7%), за ним следуют Франция (-7,8%) и Испания (-5,4%).

По предварительным прогнозам украинских операторов, в 2023 году ожидается увеличение продаж на украинском авторынке. Учитывая, что 3 следующие страны, опережающие Украину по продажам, демонстрируют объемы авторынков около 42-46 тыс. автомобилей, у нашей страны есть шансы в следующем году улучшить свои позиции в Европе. Очень многое будет зависеть от политической ситуации.

Телеканал 24 По материалам:

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