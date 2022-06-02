Какую помощь Украина получит от западных партнеров: в НБУ назвали сумму за июнь — Finance.ua
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Какую помощь Украина получит от западных партнеров: в НБУ назвали сумму за июнь

Сегодня 16:47Казна и Политика
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Какую помощь Украина получит от западных партнеров: в НБУ назвали сумму за июньКакую помощь Украина получит от западных партнеров: в НБУ назвали сумму за июнь
Украина пока получает значительно меньшие объемы помощи западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов. Но уже в ближайшее время объемы увеличатся.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге.
«По имеющейся информации, в июне Министерство финансов ожидает получить 4,8 млрд долларов», — сказал он.
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По его словам, действительно, пока те суммы помощи, которые получает Украина, меньше рассчитанной потребности в 5 млрд долларов.
«Верим, что в ближайшее время объемы внешней помощи увеличатся», — добавил Гелетий.
Напомним, что Национальный банк Украины ожидает, что бюджет начнет получать многомиллиардную помощь уже в июне. США предоставит 8 млрд долларов, Европейский союз — 9 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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