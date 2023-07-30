Какую ошибку допускают водители во время запуска двигателя, пояснили эксперты — Finance.ua

Какую ошибку допускают водители во время запуска двигателя, пояснили эксперты Сегодня 23:44 — Технологии&Авто

Знатоки рассказали, как правильно заводить авто, и призвали владельцев машин на дизтопливе быть осторожнее.

Специалисты объяснили, почему не следует заводить двигатель автомобиля сразу после включения зажигания.

После включения зажигания машина начинает пробуждаться от длительной стоянки. На приборной панели загораются разноцветные лампочки — сигнализаторы работоспособности технических систем. По словам экспертов, электроника современного авто не зря начинает проводить внутреннюю диагностику.

Помимо обнаружения возможных неисправностей, программа собирает в памяти электронного блока управления данные об окружающей обстановке и климатических условиях. Это важно при низких температурах воздуха, поскольку от полученной информации зависит правильность приготовления топливной смеси.

Отмечается, что иногда водители не ждут завершения диагностики и сразу возвращают ключ в положение «старт». В этом случае машина переходит к усредненным показателям. В момент возгорания топлива процесс его сгорания протекает неидеально, и недогоревшие пары бензина начинают выбрасываться в катализатор. Через несколько мгновений электронный блок управления все-таки скорректирует программу, однако секунды некорректной работы во время ежедневных пусков складываются в минуты и часы и могут повлиять на ресурс катализатора, предупреждает издание. Эксперты советуют в морозы перед пуском двигателя разрешить электронике завершить процесс подготовки.

С авто на дизельном топливе следует быть еще более осторожными. Во всех современных дизельных машинах после поворота ключа в замке зажигания на приборной панели загорается желтая иконка в форме спирали, извещающая о начале работы так называемых свечей накаливания. У этих устройств есть электроспираль, которая разогревает керамический изолятор свечи до красного, а он со своей стороны греет воздух в камерах.

Пока горит желтая спираль на панели, трогаться с места нельзя: автомобиль просто не заведется. Быстрый старт грозит для дизеля неполным сгоранием топлива, неравномерной работой различных цилиндров и выбрасыванием недогоревших остатков топлива в фильтры, которые сильно загрязняются продуктами распада солярки.

Кстати, если вы попали в непредсказуемую ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее. Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.