Какую компенсацию могут получить владельцы земельных участков в Украине — Finance.ua

Какую компенсацию могут получить владельцы земельных участков в Украине Сегодня 21:06 — Личные финансы

Какую компенсацию могут получить владельцы земельных участков в Украине

Собственники земельных участков в Украине могут получать от государства субсидию. Об этом сообщает landlord.ua

В Координационном центре предоставления правовой помощи рассказали, что заявки на земельные субсидии принимаются с 1 сентября 2022 года по 15 ноября. Государственная программа по выплате субсидий рассчитана исключительно на земли сельскохозяйственного назначения, зарегистрированные в Государственном земельном кадастре и Государственном реестре прав.

Сумма выплаты для всех одинакова — 3100 грн на гектар земли, но не более 372 тыс. грн в одни руки.

Кто может получить такую субсидию

Получателями субсидий на землю во время войны могут стать физические и юридические лица, которые являются гражданами Украины, обрабатывают не менее 1 и не более 120 га земель сельскохозяйственного назначения и отвечают следующим критериям:

не являются субъектами судебных процедур банкротства и не находятся на стадии ликвидации;

не привлекались к уголовной ответственности и не имеют неснятой или непогашенной судимости и/или не находятся в розыске;

к ним не применялись специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях»;

по состоянию на дату подачи заявки зарегистрированы, но фактически не находятся и не ведут свою хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины или на территориях, включенных в утвержденный Минреинтеграции перечень общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке);

нет задолженности перед бюджетом;

не ведут хозяйственной деятельности возле российской федерации и республики беларусь;

являются руководителями и/или бенефициарными собственниками, совершившими коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Справка Finance.ua:

по последним данным, средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине составила 37867 грн за гектар;

в октябре 2022 года самая дорогая с/х земля — во Львовской, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Самые низкие цены в прифронтовых областях: Харьковской и Николаевской, практически нет продаж во временно оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Подробнее о ценах здесь.



agronews По материалам:

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