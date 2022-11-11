Какую компенсацию могут получить владельцы земельных участков в Украине — Finance.ua

Какую компенсацию могут получить владельцы земельных участков в Украине
Собственники земельных участков в Украине могут получать от государства субсидию. Об этом сообщает landlord.ua.
В Координационном центре предоставления правовой помощи рассказали, что заявки на земельные субсидии принимаются с 1 сентября 2022 года по 15 ноября. Государственная программа по выплате субсидий рассчитана исключительно на земли сельскохозяйственного назначения, зарегистрированные в Государственном земельном кадастре и Государственном реестре прав.
Сумма выплаты для всех одинакова — 3100 грн на гектар земли, но не более 372 тыс. грн в одни руки.
Кто может получить такую субсидию
Получателями субсидий на землю во время войны могут стать физические и юридические лица, которые являются гражданами Украины, обрабатывают не менее 1 и не более 120 га земель сельскохозяйственного назначения и отвечают следующим критериям:
- не являются субъектами судебных процедур банкротства и не находятся на стадии ликвидации;
- не привлекались к уголовной ответственности и не имеют неснятой или непогашенной судимости и/или не находятся в розыске;
- к ним не применялись специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях»;
- по состоянию на дату подачи заявки зарегистрированы, но фактически не находятся и не ведут свою хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины или на территориях, включенных в утвержденный Минреинтеграции перечень общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке);
- нет задолженности перед бюджетом;
- не ведут хозяйственной деятельности возле российской федерации и республики беларусь;
- являются руководителями и/или бенефициарными собственниками, совершившими коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Справка Finance.ua:
- по последним данным, средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине составила 37867 грн за гектар;
- в октябре 2022 года самая дорогая с/х земля — во Львовской, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Самые низкие цены в прифронтовых областях: Харьковской и Николаевской, практически нет продаж во временно оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Подробнее о ценах здесь.
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