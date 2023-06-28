Какую компенсацию могут получить украинские военные на аренду жилья — Finance.ua

Какую компенсацию могут получить украинские военные на аренду жилья Сегодня 15:29 — Личные финансы

Какую компенсацию могут получить украинские военные на аренду жилья

Украинские военные имеют право на получение пособия по поднаему жилья. Размер выплат зависит от двух главных обстоятельств — населенного пункта и количества членов семьи.

Об этом говорится в Приказе Минобороны о внесении изменений в «Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам».

Размер денежного пособия по поднаему жилья в июле 2023 года составит (на семью из 2 человек):

в Киеве — 3800 грн в месяц;

в областных центрах — 2850 грн в месяц;

в других населенных пунктах — 1900 грн в месяц.

Если в семье военнослужащего есть три или более членов семьи, то вышеуказанные суммы увеличиваются в 1,5 раза:

в Киеве — до 5700 грн в месяц;

в областных центрах — 4275 грн в месяц;

в других населенных пунктах — 2850 грн в месяц.

Военнослужащие имеют право на получение таких выплат ежемесячно. Это предусмотрено законом.

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