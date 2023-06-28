Какую компенсацию могут получить украинские военные на аренду жилья — Finance.ua
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Какую компенсацию могут получить украинские военные на аренду жилья

Личные финансы
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Какую компенсацию могут получить украинские военные на аренду жилья
Какую компенсацию могут получить украинские военные на аренду жилья
Украинские военные имеют право на получение пособия по поднаему жилья. Размер выплат зависит от двух главных обстоятельств — населенного пункта и количества членов семьи.
Об этом говорится в Приказе Минобороны о внесении изменений в «Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам».
Размер денежного пособия по поднаему жилья в июле 2023 года составит (на семью из 2 человек):
  • в Киеве — 3800 грн в месяц;
  • в областных центрах — 2850 грн в месяц;
  • в других населенных пунктах — 1900 грн в месяц.

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Если в семье военнослужащего есть три или более членов семьи, то вышеуказанные суммы увеличиваются в 1,5 раза:
  • в Киеве — до 5700 грн в месяц;
  • в областных центрах — 4275 грн в месяц;
  • в других населенных пунктах — 2850 грн в месяц.
Военнослужащие имеют право на получение таких выплат ежемесячно. Это предусмотрено законом.
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По материалам:
Today.ua
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