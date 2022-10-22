Какой способ выплат предпочитают пенсионеры (инфографика) — Finance.ua

Какой способ выплат предпочитают пенсионеры (инфографика) Сегодня 14:36 — Личные финансы

По состоянию на 1 октября текущего года в Украине зафиксировано 10,7 млн пенсионеров.

Большинство из них получают выплаты через банки — 8,2 млн, или 76,8%.

Остальные 2,5 млн, или 23,2%, деньги доставляет «Укрпочта». Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Что касается банков, то услугами ПриватБанка пользуются 53,3% пенсионеров.

На втором месте оказался государственный Ощадбанк — 36,6%.

Замыкает тройку лидеров Райффазен Банка с охватом 4,1%. На остальные финучреждения приходится 6%.

По состоянию на 17 октября на пенсионные выплаты направлено 33 млрд грн, в том числе 7,2 млрд грн — через «Укрпочту», 25,8 млрд грн — через уполномоченные банки.

«Укрпочта» уже доставила 84,9% профинансированных сумм за октябрь, сообщили в ПФУ.

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Напомним, по итогам сентября «Укрпочта» выплатила 8,6 млрд грн пенсий для более чем 2,5 млн граждан. Только 60 млн грн пенсионных выплат приходится на освободившиеся территории Харьковской области. Выплаты в регионе выросли с 49% до 55,6% по сравнению с августом.

УБР По материалам:

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