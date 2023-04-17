Какой дом можно купить в Англии за 330 тысяч фунтов стерлингов — Finance.ua

Какой дом можно купить в Англии за 330 тысяч фунтов стерлингов Сегодня 17:19 — Недвижимость

Какой дом можно купить в Англии за 330 тысяч фунтов стерлингов

В Корби, Нортгемптоншире, продают дом с четырьмя спальнями за 330 тысяч фунтов стерлингов. Поначалу может показаться, что это прекрасный вариант, но жилье нуждается в ремонте.

В доме отсутствует достаточно важная деталь, которая может оттолкнуть некоторых покупателей — здесь нет пола. Да и вообще в доме нужно сделать почти все.

Семейный дом требует ремонта

Здесь есть большая гостиная, столовая с кухней, а также кабинетом и подсобным помещением внизу. На первом этаже размещены четыре спальни среднего размера и две ванные комнаты — так что не будет лишних споров относительно утренней рутины.

На первом этаже нет пола, то есть бетонный фундамент полностью виден. Наверху — ситуация похожая. На стенах также открыта кирпичная кладка. Все требует труда.

«Хотя этот дом требует полного ремонта, возможность восстановить его былую красоту есть. Это действительно редкая возможность. Разрешение на строительство дома уже предоставлено», — говорит агент по недвижимости Чарльз Стюарт.

У дома есть небольшой сад, который можно расширить. Также поблизости можно обустроить автостоянку.

Телеканал 24 По материалам:

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