Какой будет мировая торговля: ВТО изменила прогнозы на 2022 и 2023 — Finance.ua

Какой будет мировая торговля: ВТО изменила прогнозы на 2022 и 2023 Сегодня 19:08 — Мир

Какой будет мировая торговля: ВТО изменила прогнозы на 2022 и 2023

Всемирная торговая организация улучшила прогноз роста мировой торговли в этом году до 3,5% с ожидаемых в апреле 3%, но прогноз на 2023 год снизила с 3,4% до 1%.

Об этом говорится в релизе ВТО

«Импульс к росту мировой торговли замедлится во втором полугодии 2022 года и останется слабым в 2023 году из-за многочисленных потрясений в мировой экономике», — говорится в обнародованном докладе организации.

Ожидается, что спрос на импорт снизится на фоне замедления темпов роста крупнейших экономик мира по разным причинам.

«В Европе высокие цены на энергоресурсы, вызванные российско-украинским конфликтом, приведут к падению потребительских расходов и повышению издержек производителей. В США усиление монетарной политики ударит по секторам, чувствительным к изменению процентных ставок. Китаю приходится сталкиваться со вспышками COVID-19, спадом производства и даже слабостью внешнего спроса», — разъясняется в докладе.

Также организация предупреждает, что увеличение расходов на импорт топлива, продуктов питания и удобрений может привести к недостатку продовольствия и проблемам с задолженностью в развивающихся странах.

Также ВТО снизила прогноз глобального экономического роста на 2023 год до 2,3% с 3,3%. В этом году, по оценке, мировая экономика вырастет на 2,8%.

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Економічна Правда По материалам:

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