Какова цена NFT на Binance? Tron помогает BNB, Beasts готов воспользоваться ситуацией — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Какова цена NFT на Binance? Tron помогает BNB, Beasts готов воспользоваться ситуацией Сегодня 18:17 — Криптовалюта

Криптовалютный рынок невероятно непредсказуемый и нестабильный. Сегодняшний гигант может завтра стать никем и наоборот. BNB снизился в цене в результате того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения бирже Binance. Между тем, бывший враг, Tron (TRX), поддерживает ее в эти трудные времена. Благодаря собственному отличительному реферальному методу текущая ситуация помогает юным Caged Beasts (Beasts) развиваться.

Встряска Binance: обвинения SEC и интеграция NFT

Обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в адрес биржи Binance привели к падению курса BNB на 9% за 24 часа, что потрясло криптовалютный рынок. Определенная организация, которая принадлежит Чанпенгу Чжао, как утверждается, получила миллиарды долларов от пользователей Binance, согласно обвинениям. Инвесторы задаются вопросом, упадет ли BNB до $200 в результате этой сенсации или это фантастическая возможность для покупки.

Однако, напряженность вокруг иска SEC была быстро снята, так как Binance включила биткоин NFT в свою торговую площадку, вызвав интерес сообщества. Запуск протокола Ordinals позволяет создавать NFT на блокчейне биткоина, демонстрируя упорство Binance перед лицом обвинений в смешении фондов. В настоящее время реальная цена NFT составляет $0,20 562 за NFT, а рыночная стоимость — $757,983.68 USD.

Падение цены TRX на фоне поддержки Binance и технического прогноза

В ответ на обвинения SEC основатель Tron (TRX) публично поддержал CEO Binance, что привело к падению цены криптовалюты на 5%. Эта поддержка была оказана, несмотря на то, что Binance объявила о намерении убрать Tron со своей биржи. Binance объяснила исключение из списка, как результат своего стремления к совершенству.

TRX может потерять прибыль со 2 июня и упасть ниже $0.074. Он потенциально может пробить линию восходящего тренда на уровне $0.072, 50-дневную EMA на уровне $0,072 и 100-дневную EMA на уровне $0,069, что сделает прогноз быков недействительным. RSI предсказывает, что импульс может ослабнуть в результате FUD (страха, неопределенности и сомнения). Тем не менее, АО и MACD указывают на возможность отскока, что позволяет TRX еще раз протестировать сопротивление в $0,082 и нацелиться на $0,085.

Elfin Caged Beasts: разоблачение чудес мутантов

Проект Caged Beasts стал горячей темой в отрасли, несмотря на изменчивые рыночные условия. Это интригующая история о том, как он смог очаровать поклонников, привлекая их своей харизмой. Основой проекта является специальная коллекция зверей-мутантов, каждый из которых способен на удивительные изменения, которые будут постепенно раскрываться в ходе многочисленных перепродаж. В воздухе витает явное волнение и ожидание их скорейшего появления на рынке.

Благодаря своей уникальной реферальной программе проект Caged Beasts выделяется еще больше и дополняет и без того увлекательную атмосферу проекта. У инвесторов есть возможность создать уникальный реферальный код, который они могут передать своим близким. Тот факт, что как создатель кода, так и новый инвестор, который использует код, получат невероятный бонус в размере 20% в качестве вознаграждения, делает эту схему действительно исключительной на крипторынке. Это повышает интерес к проекту и обеспечивает дополнительную мотивацию для других в нем поучаствовать.

Гениальная реферальная программа Caged Beasts выходит за рамки простого поощрения чувства эксклюзивности и братства внутри проекта. Поскольку она позволяет инвесторам создавать и распространять уникальные реферальные коды, она служит драйвером экспоненциального роста. Помимо роста живого сообщества вокруг Caged Beasts, эта процедура дает участникам возможность пассивно зарабатывать деньги. И рост проекта, и финансовые преимущества для его участников обусловлены этой беспроигрышной ситуацией.

Неожиданная поддержка Tron компании Binance зажгла маяк единства в неустойчивой криптоиндустрии. Тем временем, проект Caged Beasts привлекает внимание индустрии своим заманчивым набором мутантов, которые могут принимать другие формы. Инвесторы могут получить доступ к эксклюзивным стимулам и способствовать экспоненциальному росту с помощью специальной реферальной схемы.

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