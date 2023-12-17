Какое пособие получают украинцы при усыновлении ребенка — Finance.ua

Какое пособие получают украинцы при усыновлении ребенка Сегодня 19:15 — Личные финансы

Государство поддерживает новоиспеченных родителей и предусматривает выплаты для семьи при рождении малыша.

О пособии при усыновлении ребенка сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

В общей сложности речь идет о 41 280 гривен.

Из них 10 320 грн выплачивается сразу, остальные — в течение 36 месяцев равными частями.

Как получить пособие при усыновлении ребенка

Заявление на получение такого вида помощи можно подать по месту жительства в орган соцзащиты, районных госадминистраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов или в ЦПАУ.

Какие документы для этого нужны

копия решения суда об усыновлении;

копия свидетельства о рождении ребенка (выдает ЗАГС после внесения изменений в актовую запись о рождении на основании решения суда об усыновлении).

Чтобы оформить такое пособие, у семьи есть 12 месяцев со дня усыновления.

Справка Finance.ua:

Моменты, которые следует знать о национальном усыновлении (усыновление гражданами Украины). В первую очередь, необходимо принять исчерпывающие меры по реализации права ребенка на воспитание родителями или другими родственниками. Это важно для обеспечения наилучших интересов ребенка.

Поэтому при рассмотрении вопроса об усыновлении службы по делам детей:

• проверяют все обстоятельства в отношении родителей ребенка,

• устанавливают, может ли быть ребенок усыновлен,

• выясняют, есть ли у ребенка другие родственники и могут ли они заботиться о ребенке,

• обеспечивают приоритетную возможность воспитывать ребенка родственникам.

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