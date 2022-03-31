Какое количество инвесторов планирует возвращаться в Украину — Finance.ua

Какое количество инвесторов планирует возвращаться в Украину

Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Большое количество инвесторов выразило намерение возвращаться в Украину.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

«Мы постоянно делаем опрос инвесторов, иностранных и украинских, компаний, которые временно вышли из Украины, однако планируют возвращаться. Большое количество компаний действительно планирует вести деятельность дальше. Мы даже видим обращения иностранных инвесторов, которые посылают запросы на встречи, даже в Киеве или других городах Украины. Это очень нас радует, и мы уверены, что после остановки военных действий сразу мощно подойдем к развитию экономики, привлечению инвестиций», — сказал он.

Также он напомнил, что 500 компаний полностью или временно приостановили свою деятельность в россии, поэтому UkraineInvest обратился к ним с предложением релоцировать производство в Украину.

«Сейчас мы анализируем эту информацию, обращаемся к компаниям, которые уже остановили инвестиционные планы в российской федерации, и мы обращаемся к ним с просьбой рассмотреть Украину как локацию для перемещения их производственных мощностей», — заявил он.

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