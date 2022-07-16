Какое денежное вознаграждение могут получить военные в дополнение к зарплате — Finance.ua
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Какое денежное вознаграждение могут получить военные в дополнение к зарплате

Личные финансы
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Денежное довольствие — не единственный источник дохода военнослужащего. Им выплачивают премии и вознаграждения. Одно из таких вознаграждений — за уничтожение вражеской техники.
Его суммы определены в приложении 3 приказа Министерства обороны Украины № 340 от 18 сентября 2020 года. Приведем несколько цифр для понимания:
  • танк, наземная (самоходная) артиллерия, боевой вертолет — 48 720 грн;
  • военный самолет — 54 810 грн;
  • БПЛА — 36 540 грн;
  • реактивная система залпового огня — 60 900 грн;
  • корабль 1 ранга — 243 600 грн.
Правда, для этих выплат понадобится ряд рапортов и документов от непосредственного военного руководства, а также данные фото- и видеонаблюдения с координатами места уничтожения.
Кстати, за добровольно переданную Вооруженным силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора денежное вознаграждение предусмотрено не только для военнослужащих, но и для гражданских лиц — Верховная Рада приняла соответствующий закон. Так, за самолет можно получить 1 млн дол., за танк — 100 тыс. дол.
За успешное выполнение боевого задания также предусмотрено вознаграждение:
  • на военную бригаду — 36 5400 грн;
  • на полк, батальонно-тактическую группу — 243 600 грн;
  • на батальон, дивизион и приравненные к ним воинские части — 121 800 грн;
  • на роту, батарею, эскадрилью, взвод, группу — 60 900 грн.
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Сколько зарабатывают военные

По материалам:
Finance.ua
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