Какими должны быть идеальные умные часы — Finance.ua

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Какими должны быть идеальные умные часы

Личные финансы
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Какими должны быть идеальные умные часы
Какими должны быть идеальные умные часы
Умные часы — очень полезный гаджет. Помимо отображения времени, его функционал сравним с полноценным компьютером.
Идеальные умные часы должны:
  1. иметь функции мониторинга здоровья (пульс, насыщение крови кислородом), а также быть полноценным фитнес-трекером, который помогает отслеживать физическую активность человека;
  2. Хорошие умные часы должны иметь большой и быстрый дисплей с большим запасом яркости. Чтобы не нужно было присматриваться, что на экране, а сам экран должен мгновенно реагировать на касание;
  3. В идеале, такой гаджет должен поддерживать SIM-карту или электронную eSIM для мобильного интернета и звонков. Удобно с такими часами заниматься спортом, принять звонок, ответить на сообщения в мессенджере;
  4. Такой гаджет должен выдерживать целый месяц работы в активном режиме. Производители уже близки к этому параметру и современные модели очень даже хороши и заряжать их нужно все реже и реже;
  5. И, наконец, умные часы должны иметь такой внешний вид, который будет смотреться с любой одеждой. Строгий костюм или спортивный? Часы должны вписываться в ваш стиль. На многих моделях ремешок съемный, часы можно подобрать по форме. А циферблат уже установить можно любой — их сотни у каждой модели.
Помните! Все медицинские опции в умных часах не предназначены для диагностики заболеваний, а дают только информацию, которую лучше перепроверить с помощью профессиональных методик.
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По материалам:
itechua
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