Какими будут тарифы на тепло — Finance.ua

Какими будут тарифы на тепло
Согласно нормативам, температура воздуха в жилых помещениях должна составлять 18 градусов, а в угловых комнатах — 20 градусов. Исключение могут составлять отклонения в течение 12 часов в день раз в месяц.
Если же показатели ниже, граждане имеют право на перерасчет оплаты услуг после обращения к своему поставщику отопления для обследования помещения.
Однако в отопительном сезоне 2022/2023 минимально допустимая температура в квартирах украинцев составит 16 градусов тепла, а средняя — 18 градусов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Это необходимость, и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму», — подчеркнул он.
В КГГА же говорят, что опустить температуру ниже 18 градусов не получится из-за особенностей теплосистемы. Исключением могут стать дома, оборудованные современными индивидуальными тепловыми пунктами, которые регулируют потребление тепла и производительность системы отопления.
Какими будут тарифы на тепло
Еще 19 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, установивший мораторий на повышение тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения.
Закон запрещает повышать тарифы для всех категорий потребителей на:
- услуги по распределению природного газа;
- тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение);
- услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой.
Мораторий будет действовать во время военного положения в Украине и шесть месяцев после его завершения.
На покрытие разницы тарифов власти должны привлечь более 125 млрд грн от международных партнеров.
В каждой области свой тариф на тепло зависит от поставщика.
К примеру, для Киева стоимость отопления от Киевтеплоэнерго для домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии составляет 1654,41 грн/Гкал и 38,50 грн за 1 кв. м для тех, кто не имеет устройств учета тепловой энергии.
А для районов столицы, обслуживаемых ООО «Евро-Реконструкция», тариф на централизованное отопление составляет 1341,53 грн/Гкал при наличии счетчиков и 35,67 грн за 1 кв. м для тех, у кого их нет.
Посмотреть свой тариф можно на сайте вашей компании-поставщика.
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