Каким показателям на приборной панели авто нельзя верить — Finance.ua

Каким показателям на приборной панели авто нельзя верить 23.04.2023, 01:22 — Технологии&Авто

Каким показателям на приборной панели авто нельзя верить

Бортовые показатели в автомобилях призваны помогать водителям, но только теоретически. По крайней мере, параметры ряда органов управления не просто искажают реальные характеристики, но часто вводят в заблуждение водителей.

Самый распространенный миф — данные о расходе топлива. Сейчас в мире практически не существует авто, тратящих топливо согласно заявленным паспортным характеристикам. Разница иногда достигает нескольких литров на каждые 100 км пути. Сами же производители аргументируют перерасход топлива использованием некачественного бензина, движением в пробках и агрессивным стилем вождения.

Не стоит рассчитывать и на правдивость показателей спидометра, которые постоянно врут. Например, чем быстрее вы двигаетесь, тем сильнее «обманывает» измеритель скорости. Так, при скорости близкой к «сотне» спидометр завышает параметры примерно на 5%, а при скорости выше 130 км/ч — на все 7-8%. То есть погрешность измерений прибора чрезмерно высокая.

Распиаренная система Start-Stop тоже не без греха. Мало того, что она раздражает нервным циклом работы и иногда не позволяет резко ускориться, она еще и не экономит топливо. Как показывает практика, реально сэкономить топливо получится только при регулярно выдержанном интервале после остановки двигателя не менее 10 секунд. А в тех же пробках система включается и отключается чуть ли не ежесекундно, доказывая свою бесполезность.

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