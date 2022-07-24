Каким будет новое поколение Honda Accord — Finance.ua

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Каким будет новое поколение Honda Accord

Фондовый рынок
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Хонда Аккорд
Хонда Аккорд
Honda запатентовала в Бразилии внешность Honda Accord нового поколения. От нынешней модели он будет отличаться оформлением передка и кормы, а также более плоскими боковинами — внешность станет строже. Информации о гамме двигателей пока нет.
Сейчас Accord оснащается «турбочетверками» объемом 1,5 и 2,0 литра, а также гибридной силовой установкой, включающей бензиновый «атмосферник» 2.0 и два электромотора. Патентные изображения следующего Honda Accord оказались в базе Бразильского национального института промышленной собственности.
Судя по этим снимкам, седан останется верным дизайн-концепции нынешней модели, так что изменения будут носить скорее локальный характер. Изменятся фары, фонари, изменится форма капота и исчезнут динамические подштамповки на боковинах.
В целом, Accord будет выглядеть строже, хотя от огромных свесов ему избавиться не удалось. Седан этого десятого поколения выпускается с 2017 года.
В США он идет с гибридной силовой установкой на базе «атмосферника» 2.0 (комбинированная отдача — 215 л.с., 315 Нм), полуторалитровым «турбомотором» мощностью 195 сил и 260 Нм крутящего момента или с наддувным агрегатом объемом 2,0 литра, развивающим 256 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента. Трансмиссии три: e-CVT, обычный клиноцепный вариатор и десятидиапазонный автомат с управлением «проводами».

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По материалам:
Autoconsulting
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