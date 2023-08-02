Каким будет курс доллара в Украине в начале августа: банкир сделала прогноз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каким будет курс доллара в Украине в начале августа: банкир сделала прогноз

Валюта
57
Каким будет курс доллара в Украине в начале августа: банкир сделала прогноз
Каким будет курс доллара в Украине в начале августа: банкир сделала прогноз
Курс доллара в Украине с 1 августа будет постепенно снижаться.
Как прогнозирует директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, наличный курс продажи доллара до конца текущей недели будет находиться в пределах коридора 37,1 — 37,6 грн/долл., передает 24 канал.
По мнению эксперта, на этой неделе валютный рынок ожидает коррекция.
Читайте также
Она считает, что наличный курс доллара будет постепенно снижаться, приближаясь к меткам середины месяца. И, учитывая достаточно динамичный рост на прошлой неделе, этот процесс может быть несколько более продолжительным.
Кроме того, Золотько акцентировала внимание на том, что банки только начали пересматривать ставки по депозитам в гривне после изменения учетной ставки, поэтому нужно время, чтобы оценить реальное влияние этого процесса.
Читайте также
Напомним, Национальный банк планирует отойти от фиксированного валютного курса, как только разрешат соответствующие предпосылки.
«В соответствии с недавно опубликованной стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к более гибкому обменному курсу и возвращения к инфляционному таргетированию, мы будем работать над созданием соответствующих предпосылок для того, чтобы перейти от фиксированного обменного курса к большей гибкости, и мы намерены это сделать, как только нам разрешат соответствующие условия», — заявил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.