Каким будет курс доллара в Украине в начале августа: банкир сделала прогноз — Finance.ua

Каким будет курс доллара в Украине в начале августа: банкир сделала прогноз Сегодня 19:01 — Валюта

Каким будет курс доллара в Украине в начале августа: банкир сделала прогноз

Курс доллара в Украине с 1 августа будет постепенно снижаться.

Как прогнозирует директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, наличный курс продажи доллара до конца текущей недели будет находиться в пределах коридора 37,1 — 37,6 грн/долл., передает 24 канал

По мнению эксперта, на этой неделе валютный рынок ожидает коррекция.

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Она считает, что наличный курс доллара будет постепенно снижаться, приближаясь к меткам середины месяца. И, учитывая достаточно динамичный рост на прошлой неделе, этот процесс может быть несколько более продолжительным.

Кроме того, Золотько акцентировала внимание на том, что банки только начали пересматривать ставки по депозитам в гривне после изменения учетной ставки, поэтому нужно время, чтобы оценить реальное влияние этого процесса.

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Напомним, Национальный банк планирует отойти от фиксированного валютного курса, как только разрешат соответствующие предпосылки.

«В соответствии с недавно опубликованной стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к более гибкому обменному курсу и возвращения к инфляционному таргетированию, мы будем работать над созданием соответствующих предпосылок для того, чтобы перейти от фиксированного обменного курса к большей гибкости, и мы намерены это сделать, как только нам разрешат соответствующие условия», — заявил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.

Телеканал 24 По материалам:

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