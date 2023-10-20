Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз эксперта — Finance.ua

Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз эксперта Сегодня 20:03 — Валюта

Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз эксперта

Курс доллара в Украине на следующей неделе, 23−29 октября, будет находиться в рамках 37,5−38,5 грн/долл. Глобальные изменения на валютном рынке вряд ли возможны.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой, на следующей неделе для межбанка будут характерны незначительные колебания курса, которые будут почти совпадать с отмененным фиксированным курсом.

«Что касается „обменников“, то здесь к курсу межбанка, вероятно, будет добавлено еще 1−1,5% стоимости. Таким образом, ожидается, что курсовой коридор сохранится на уровне прошлой недели: 37,5−38,5 грн/$ и 39- 42 грн/€», — прогнозирует эксперт.

По его словам, со временем курс на межбанке может несколько возрасти, но не стоит ожидать, что изменения будут сногсшибательными: рост курсов будет происходить постепенно, без скачков. Собственно, «управляемая гибкость» — это промежуточный этап к возвращению плавающего курса, отметил Лесовой. По ожиданию рынка, до конца года курс валют может несколько возрасти, если НБУ прибегнет к расширению границ текущих колебаний на межбанке. Синхронные изменения произойдут и на наличном рынке с добавлением к курсу межбанка еще 1−1,5% стоимости валюты.

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В то же время, отметил банкир, ситуация на валютном рынке будет зависеть еще от нескольких важных факторов, таких как развитие экономики, политика государственной кредитной поддержки бизнеса и граждан, развитие экспорта (зерно, металлопродукция, сырье), макрофинансовая помощь стран-партнеров с акцентом на планах оказывать финансовую поддержку Украине в 2024 году, а также события на фронте и последствия возможных вражеских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

«Таким образом, до конца октября ситуация на валютном рынке будет оставаться более или менее стабильной с незначительными курсовыми колебаниями. Однако ближе к концу на рынке вполне возможны изменения — курсовые показатели могут несколько возрасти. Однако это будет происходить постепенно и будет зависеть от экономических факторов. Ведь регулятор четко понимает, что в непростых военных условиях любое решение должно быть взвешенным, последствия его четко просчитаны, чтобы предотвратить панику и чрезмерный ажиотаж», — резюмировал Лесовой.

УНІАН По материалам:

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