Каким будет флагманский смартфон Xiaomi Redmi K50 Ultra — Finance.ua
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Каким будет флагманский смартфон Xiaomi Redmi K50 Ultra

Фондовый рынок
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СМИ сообщили, что флагманский смартфон Redmi K50 Ultra превзойдет даже топовый Xiaomi 12S Ultra. Он получит 200-мегапиксельную камеру и зарядку мощностью 120 Вт.
Каким будет флагманский смартфон Xiaomi Redmi K50 Ultra
Инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые параметры будущего смартфона. Помимо указанных выше 200-Мп камеры и 120-Вт зарядки устройство сможет похвастаться 2К-экраном со встроенным сканером отпечатков пальцев и процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ожидается, что базовая версия нового флагмана Redmi будет стоить 595 долларов.
Digital Chat Station был первым, кто точно назвал спецификации и даты выпуска Redmi K30, K40, K50, Xiaomi Mi 10, Mi 11 и Xiaomi 12.
По материалам:
Portaltele
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